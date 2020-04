Se billedserie Legepladsen er tom og sådan er det med alle fællesfaciliteterne på Køge & Vallø Camping, hvor sæsonen er begyndt endog meget roligt. Det skyldes selvfølgelig sikkerhedsanvisningerne i forbindelse med faren for coronasmitte.

Rigelig med fred og ro på campingpladsen

Køge - 17. april 2020 kl. 15:13 Af Tekst og foto: Torben Thorsø

Køge: Stille, helt stille...

Sådan er der for øjeblikket under træerne på Køge & Vallø Camping, hvor påsken plejer at give det første ryk ind, hvorefter campingfolket efterhånden fylder op på pladsen som sommeren rykker tættere på. Men der er udsigt til en kedelig coronasommer og foreløbig er det kun de campister, der har booket et længere ophold på pladsen - i egen campingvogn - der har fået lov til at komme indenfor. Det fortæller campingchef Carsten Jansen:

- Vi har endnu ikke åbnet for de almindelige turister og følger udmeldingerne omkring corona tæt. Hvis alt går den rigtige vej håber vi meget på at kunne åbne pladsen noget mere omkring store bededagsferien den 8. maj.

Han fortæller videre, at de campister,d er nu er på pladsen alle har deres egen vogn og derudover kun kan benytte fire familietoiletter. Alle fællesrum er nemlig låst af.

- Men jeg tror faktisk, at vi skal helt frem til sankthans, før det rigtig brager igennem, forudser Carsten Jansen.

Han fortæller videre, hvordan meget af hans tid i øjeblikket netop går med at aflyse bookinger eller fomde en ny tid senere på sæsonen. Han oplever, at de potentielle gæster, der henvender sig på telefonen selv er meget optaget af at gøre alt på en ansvarlig måde og kun vil campere, når det kan gøres med hensyn til andre.

-Men, man kan virkelig godt mærke, at mange er klar i startblokken og gerne vil ud i det grønne!

Anderledes sæson

Selvom der er meget stille ude på pladsen, så ér der liv i forteltet hos nogle af de campingvogne.

Det gælder for eksempel »hjemme hos« Susanne og Dan Skjoldborg, der hygger sig i de rolige omgivelser.

- Vi havde allerede købt pladsen her sidste år og er bare glade for at kunne komme lidt ud i det fri i stedet for at sidde i en lejlighed. Men der er jo lidt tomt her og man kan godt mærke, at det bliver en anderledes sæson, siger de og mindes en helt anden påskeferie på pladsen i 2019:

- Der var der jo gang i den med folk, der sad udenfor og hyggede sig sammen til påskefrokosten. den slags har der slet ikke været noget af i år og vi er lidt spændte på, hvordan det bliver, når der bliver åbnet lidt op for andre campister end os. Foreløbig er humøret højt, men det er da lidt mere hyggeligt, når man er omgivet af glade folk og der er gang i den på legepladsen.

Med god afstand

Et andet sted på pladsen er de nyudklækkede campister, Karsten og Charlotte Rasmussen, ved at stille deres nye campingvogn op. Deres første lektion har været ikke at stille den under duernes yndlingsgren på træet...

Det tager de med godt humør og en stiv kost på taget. Nu glæder de sig til at opleve, hvad campinglivet kan byde på i disse coronatider:

- Man kan jo allerede se, at det bliver en anderledes sæson, men vi ville gerne ud og få noget frisk luft i stedet for at være buret inde, siger Karsten Rasmussen og fortsætter:

- Man kan jo også se, at her er god afstand mellem pladserne og ellers er vi trygge ved de forholdsregler, der er taget. Vi har heller aldrig selv vasket fingre så meget som nu! Det er vores første sæson, så vi er fuldstændig grønne og glæder os til at mærke den frihed, der er ved campinglivet, fremfor at være »låst fast« i en pakkerejse, fortæller de.

Tilbage hos campingchefen glæder han sig også til, at faren for coronasmitte forhåbentlig driver nogenlunde over i løbet af sommeren.

- Vi glæder os til noget hverdag og noget mere liv på pladsen. En hverdag hvor vi kan snakke med de mange campister og vise vej til ojmrådets seværdigheder, kulturliv og gode restauranter igen, siger Carsten Jansen inden han igen skal koncentrere sig om bookinger, der skal flyttes, håndsprit, der skal stilles op og koordinere den dobbelte rengøring af pladsens åbne faciliteter.

Så campingchefen har nærmest fået dobbelt så travlt, selvom gæsterne er mere end halveret i øjeblikket.