Ridderens beskidte tricks

Køge - 24. juli 2020

Fægtehelten Errol Flynn ville ikke have fået et ben til jorden, hvis han havde været oppe imod en rigtig ridder i rustning.

Som man torsdag kunne opleve det i museumshaven i Nørregade.

Her fortalte fægtemester Thomas Thomsen nemlig om fægteteknikker, der er meget langt væk fra de vilde sving med sværdet man ofte har set på farverige film.

Han er selv historieuddannet og har interesseret sig for fægtning siden barnsben.

- Jeg har også dyrket »teaterfægtning«, hvor det ser meget drabeligt ud, men efterhånden har jeg fået en interesse for at komme tæt på de teknikker, som riddere og lejesoldater virkelig brugte dengang, fortalte han.

Undervejs demonstrerede han, hvordan man for eksempel havde fat i sværdet med to hænder for bedre at kunne stikke modstanderen udvalgte steder - eller ligefrem brugte skæftet på sværdet til at slå modstanderen med. Gerne i hovedet, så man kunne gøre ham groggy og få ham ned at ligge.

- Der ville jo ikke ske meget med modstanderen, hvis jeg bare slog ham sådan her, sagde han og slog en modig frivillig med et brag over brystkassen.

- Man kunne nok mærke et lille slag, men det ville ikke skade modstanderen, sagde han og fortsatte:

- Der gjaldt det i højere grad om at kunne finde de sårbare punkter og stikke, hvor han ikke er beskyttet.

Her viste »fægtemesteren«, hvordan man kunne gå efter samlingerne i rustningen, hvor sværdet kunne komme ind og tilføje skade, eller man kunne forsøge at ramme den lille sprække i hjelmen, hvor man kigger ud.

Derudover er der en hel række teknikker for, hvordan man kan angribe og parere udfald, så man fik udmanøvreret modstanderen. Meget af det mindede om kampsport, hvor man bruger sin egen eller modstanderen vægt til at angribe de svage punkter, hvorefter man kunne afslutte med for eksempel et »morrtschlag« til hovedet eller et »gurgelstosz« til halsen.

Tyskkyndige vil vide, at der her er tale om et »morderslag« og et »gurglestød«, hvorefter man selv kan forestille sig resten...

De effektive kampmetoder var hentet direkte fra kildemateriale, der beskriver fægtningen i 1400-tallet. Det relevante materiale fra Nordeuropa var ofte på tysk, for her havde man mange soldater og riddere, der havde glæde af at kende de enkelte teknikker.

Demonstrationen var arrangeret af Køge Museum.