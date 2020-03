Retten i Roskilde har varetægtsfægnslet to mænd på 33 og 41 år. De er begge sigtet for narkohandel. Foto: Katrine Wied

»Revolvermand« og bofælle varetægtsfængslet for narkohandel

To mænd blev mandag varetægtsfængslet og sigtet for narkohandel i Køge.

Natten til mandag blev en 33-årig mand fra Greve anholdt på Gammel Lyngvej i Køge, hvor han blev anholdt og sigtet for blandt andet narkokørsel. Politiet fandt i den forbindelse MDMA, metamfetamin, hash og en revolverlignende genstand, som ved nærmere undersøgelse viste sig at være et signal/gasvåben. Den 33-årige blev desuden fundet i besiddelse af et femcifret kontantbeløb og et større antal pølsemandsposer, som politiet mistænkte hidrørte fra salg af narkotika.

Politiet ransagede i den forbindelse den 33-åriges opholdsadresse i Herfølge. Her blev fundet 259 gram MDMA, som den 33-årige og hans 41-årige bofælle kunne mistænkes for at have til hensigt at sælge videre. Den 41-årige mand fra Herfølge blev ved ransagningen anholdt og sigtet for besiddelse af narkotika med henblik på videresalg.