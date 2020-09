Rettelse vedrørende kvinde brændte mands bil

Sn.dk og DAGBLADET Køge skrev torsdag, at årsagen til, at en kvinde brændte en mands bil med en gasbrænder i Ejby, var, at han skyldte hende penge. Bilens ejer har efterfølgende oplyst til avisen, at det ikke passer. Han oplyser til avisen, at det drejer sig om en tidligere handel med en scooter, som kvinden ønsker skal gå tilbage. I Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport står retteligt, at »det skyldtes en uoverensstemmelse i forbindelse med et økonomisk mellemværende«. Dagbladet beklager formuleringen.