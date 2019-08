En ung mand blev sparket i ansigtet og på kroppen, mens kan lå ned ved jernbaneoverskræringen på Østre Banevej den 25. august 2018. Det lykkedes dog ikke i Retten i Roskilde at fastslå, hvem der stod bag overfaldet. Den 21-årige, der var tiltalt for grov vold, blev frifundet. Foto: Katrine Wied

Retssag gav ingen afklaring af voldeligt overfald ved stationen

Køge - 25. august 2019
Af Katrine Wied

Det lykkedes ikke for anklagemyndigheden at føre bevis for, at det var en 21-årig mand fra Køge, der stod bag et voldeligt overfald på Østre Banevej ved Køge Station sent om natten sidste sommer. Retten i Roskilde har derfor frifundet den 21-årige for vold af særlig rå karakter.

Det var særligt vidneudsagnene, der gjorde, at dommer Jakob Groth-Christensen og de to domsmænd fandt, at der ikke var tilstrækkeligt med beviser til at dømme den unge mand.

Det ligger fast, at der klokken 4.20 om natten den 25. august 2018 fandt en slåskamp sted med fem deltagere på Østre Banevej. Den 21-årige medgav, at han var tilstede på vejen på det tidspunkt, men han deltog ikke i slåskampen, og han nægtede sig skyldig i tiltalen.

Han forklarede i retten, at han var på vej hjem fra byen sammen med en kammerat og dennes kæreste. Da de gik mod stationen, så de noget tumult og folk, der råbte, man han gik videre uden at blande sig i det.

Der var også en anden ung mand, som afgav vidneforklaring. Han fortalte, at han var på vej fra Køge Station mod Old Irish Pub på Køge Havn og passerede den 21-årige tiltalte. Her hørte han enten ham eller kammeraten sige noget a la »Han slog først«.

Tæt derved så vidnet en mand ligge på togskinnerne ved overgangen over jernbanen. Manden var blodig. Vidnet forklarede, at han kendte den 21-årige mand fra Instagram og viste billedet derfra til en kvinde, der sad ved ofret for volden. Kvinden sagde, at det nok var gerningsmanden.

Men da kvinden skulle afgive forklaring i retten, var hun ikke så sikker.

Hun fortalte, at hun kørte i taxa sammen med nogle kolleger. Da taxaen passerede Østre Banevej, så hun tre mænd overfalde to andre mænd. Resolut sprang kvinden ud af taxaen og fór hen for at stoppe overfaldet. Hun så den ene af mændene blive væltet om på jorden og derefter sparket i hovedet og på kroppen.

Det lykkedes for den anden mand, der var blevet overfaldet, at trække en af de tre overfaldsmænd ud i lyskrydset. Selv tog kvinden fat i ham, der sparkede det liggende offer i ansigtet, og trak ham væk. Det betød, at hun også selv blev slået af ham flere gange. Men hun fik ham væk alligevel. Derefter kom de andre kolleger fra taxaen frem til stedet, mens gerningsmanden stak af.

Kvinden tog sig derefter af offeret, indtil ambulancen kom.

Men selv om kvinden huskede hændelsesforløbet ganske klart, var det sværere med at identificere gerningsmanden.

Hun havde fået vist et billede på en mobiltelefon, mens hun stadig sad med voldsofferet i skødet og selv lige var blevet slået. Hun kunne derfor ikke være sikker på, at det nu også var manden på billedet, som er den 21-årige tiltalte. Samtidig sagde hun i retten, at det kunne være svært at identificere ham, fordi »personer med anden etnisk herkomst ligner hinanden.«

Selv forklarede offeret, at han ingenting kunne huske.

Han kunne kun huske, at han vågnede op, mens han lå ved jernbaneoverskæringen. Han mærkede, at han havde ondt i hovedet og så, at der var en masse blod ned af ham.

På skadestuen fik han konstateret hjernerystelse, men ellers ingen alvorlige skader.

Samlet set vurderede retten, at hverken vidneforklaringerne eller en overvågningsvideo fra Køge Station, hvor man kunne se den 21-årige komme gående stille og roligt, var nok til at afgøre, om det var ham, der stod bag overfaldet.

Den 21-årige mand blev derfor pure frifundet.