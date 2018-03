To mænd på 20 og 22 år er ved Retten i Roskilde tiltalt for trusler og ulovlig tvang mod en tredje mænd tilbage i november 2017. Truslerne fandt angiveligt sted ved Boruphallen og senere et sted på Køgevej. Foto: Katrine Wied

Retssag: Knivtrusler fik mand til at flygte og efterlade sin bil

Køge - 27. marts 2018

Mandag begyndte den første af to retsdage i sagen, der fandt sted tilbage i november 2017. Her er to mænd på henholdsvis 22 år og 20 år tiltalt for trusler og ulovlig tvang mod en tredje mand.

Den pågældende novemberaften skulle de to mænd angiveligt have lokket den tredje mand i en fælde ved Boruphallen i Køge Kommune. Her satte de sig efterfølgende ind i mandens bil for at diskutere en påstået gæld og noget beslaglagt hash.

På køreturen følte manden sig bange, og han fortalte i Retten i Roskilde om trusler med en kniv, som han dog ikke kunne se i mørket. Manden havde nemlig standset sin bil ved en rundkørsel på Køgevej, hvor han under dække af en tissetur ville ringe til politiet.

Det lykkedes dog ikke, da den 20-årige tiltalte antastede ham i mørket og angiveligt tog mobiltelefonen ud af mandens hånd, hvorefter han truede med at stikke ham ned. Da de to mænd kom tilbage til bilen, valgte ofret at tage flugten og løb cirka 30-40 meter ned af Køgevej, hvor han løb ud foran en tilfældig bil, der samlede ham op.

De to mænd i 20'erne er også tiltalt for efterfølgende at have sat ild til ofrets efterladte bil.

Retssagen fortsætter i dag tirsdag, hvor der også forventes at falde dom i sagen.