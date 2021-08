De nuværende restriktioner gør det i praksis umuligt for eleverne på Køge Gymnasium at afholde deres årlige introfest i Lovparken. Derfor er festen nu udskudt. Foto: Kim Rasmussen

Restriktioner tvinger gymnasieelever til at udskyde introfest: - Mega ærgerligt

Køge - 13. august 2021 kl. 12:59 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

I dag fredag skulle den såkaldte »frøfest« for nye elever på Køge Gymnasium være afholdt i Lovparken, men på grund af forsamlingsforbuddets begrænsninger er introfesten aflyst og udskudt til september, hvor restriktionerne forventes ophævet eller lempet.

Udover de nye elever eller »frøer« plejer ældre elever også at deltage i festen, og derfor ender antallet af unge hurtigt med at overstige forsamlingsforbuddet på 500 personer.

DAGBLADET Køge har talt med en af eleverne i det frivillige introudvalg, som står for arrangementet i Lovparken, og her er man ærgerlige over at måtte udskyde festen.

- Vi synes, det er mega ærgerligt, for vi har glædet os virkelig meget. Der er også mange elever, som har kontaktet mig og ikke forstår, hvorfor vi ikke kan afholde festen, og de er mindst lige så ærgerlige, fortæller Johanne Nørhaven, der går i 3.g på Køge Gymnasium.

En umulig opgave For nogle uger siden søgte og fik eleverne tilladelse til at holde festen i Lovparken af Køge Kommune, så længe de kunne overholde restriktionerne. Dem fik de efterfølgende præciseret af politiet, fortæller Johanne Nørhaven, og det gav dem to muligheder:

Enten måtte højst 500 personer deltage i festlighederne, eller også skulle festen og Lovparken inddeles i zoner af 500 unge, ligesom hver zone skulle have eget toilet og håndvask. En opgave, der ikke lige er til at løse for de få frivillige elever i introudvalget.

- Hvis vi skulle inddele i zoner af 500, måtte folk ikke bevæge sig mellem zonerne, og der måtte heller ikke komme andre til. Det ville være en umulig opgave, fordi Lovparken er en offentlig park, påpeger Johanne Nørhaven og fortsætter:

- Derfor har vi valgt at udskyde festen, så vi ikke står med det ansvar. Vi vil hellere udskyde, så vi ikke risikerer noget eller kommer i karambolage med reglerne. På den måde kan forældre og andre være trygge ved at have deres børn og unge med til festen.

Hvad tænker I om, at I skulle overholde de restriktioner?

- På en måde er det ret mærkeligt, fordi der er mange flere mennesker til for eksempel sportsarrangementer, men de er måske også bedre rustet til at holde styr på afstand og zoner, hvilket vi ikke ville kunne. Så det er fair nok, at der gælder nogle regler for os, som ikke gælder for større arrangementer, siger Johanne Nørhaven.

Falder ikke ind under undtagelser Adspurgt om sagen kan Midt- og Vestsjællands Politi ikke afvise, at der har været en dialog mellem politiet og eleverne omkring introfesten, men kommunikationsmedarbejder Camilla Schouw Broholm opfordrer til, at man benytter enten coronasmitte.dk eller coronahotline, da reglerne ændrer sig hele tiden.

Politiets forklaring er blandt andet, at introfesten i Lovparken ikke falder ind under de nuværende undtagelser, som gælder for kultur- og sportsarrangementer. Eleverne ville altså i princippet kunne holde festen med adskilte zoner af 500 personer, men det ville kræve opstilling af hegn eller lignende og ikke blot en snor eller afspærringsbånd.