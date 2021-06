Se billedserie Dennis Rosenbaum (højre), der er medejer af Brasseriet Baum, jubler over de nyeste lempelser i genåbningsaftalen. Blandt andet at kravet om mundbind forsvinder. Foto: Jesper From Foto: FROM

Send til din ven. X Artiklen: Restauratør: - Nu skal vi endelig til at tjene penge igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Restauratør: - Nu skal vi endelig til at tjene penge igen

Køge - 10. juni 2021 kl. 12:07 Af Torben Thorsø og Simon de Visme Kontakt redaktionen

Én time lyder ikke af meget, men for Thomas Madsen fra Hugo`s Kælder i Køge gør lempelsen i den seneste genåbningsaftale en stor forskel.

- Vi er rigtig glade for, at vi fra i morgen kan holde åbent til klokken 24, for timerne fra 22-24 betyder meget for vores omsætning, siger han og fortæller, hvordan det ofte er her, at mange kigger forbi til en øl efter for eksempel at have været ude og spise i byen.

Den store lempelse for restaurationsbranchen er, at hvor sidste udskænkning tidligere var klokken 22, hvorefter cafeer og restauranter skulle lukke klokken 23, kan man altså nu skænke op i kundernes glas helt frem til lukketid klokken 24.

Det er meget tiltrængt Thomas Madsen fortæller, at lempelsen kommer på et meget vigtigt tidspunkt - hvor mange steder stort set ikke har tjent penge i et år.

- Det er virkelig vigtigt, at branchen kommer rigtig i gang nu - mere end nogle forestiller sig. Jeg har heldigvis ikke den store gæld, men man hører mange barske historier i branchen, hvor kolleger blandt andet har været nødt til at sælge ud, for overhovedet at betale huslejen på deres private bolig, fortæller han. Thomas Madsen bemærker, at for ham selv har det seneste år med nedlukning og restriktioner betydet, at han er nødt til at udskyde sine pensionsplaner et par år.

- Jeg har heldigvis et arbejde, jeg godt kan lide, men på mange punkter har hele det her betydet, at jeg er slået tilbage til start, fortæller ølmanden, der efterhånden har restaurationer i både Køge, Næstved og senest Roskilde.

Af med mundbindet Den anden store del af den seneste genåbningsaftale er, at man fra på mandag kan droppe mundbindet, når man går ud - og ind på restaurationer.

Det mener Thomas Madsen også vil gøre en positiv forskel for oplevelsen af at besøge blandt andre hans sted.

- Det betyder meget for mine gæster, at de nu kan bevæge sig ned i kælderen uden at skulle tænke på mundbind - hvor det indtil nu har virket som om vi var »ekstra smitsomme« på restaurationerne, siger han og fortsætter om udsigten til en dagligdag uden mundbind:

- Det gør det bare lidt mere frit at gå ud blandt andre mennesker uden mundbindet, som ofte skaber misforståelser, hvor man ikke helt kan lodde om den anden part siger ting i sjov eller alvor. Den uformelle tone er en stor del af det at gå på bar, så nu bliver det hele bare meget sjovere.

Thomas Madsen bemærker dog også, at han gerne havde set yderligere lempelser i forhold til coronapasset, så han og personalet ikke skal være »politibetjente« overfor kunderne.

- Fantastisk Hos Brasseriet Baum jubler man over de yderligere lempelser på restriktionerne for restaurationsbranchen.

- Det er fantastisk, og vi er bare mega glade, lyder fra Dennis Rosenbaum, medejer af Brasseriet Baum, da DAGBLADET fanger ham på en telefon torsdag morgen.

Han fortæller, at tapas- og vinbaren har haft travlt med masser af gæster på det eneste, og med de nyeste lempelser bliver det nu nemmere at drive restaurant.

- Det er fantastisk, at kravet om mundbind forsvinder. Det er så dræbende at have på, mener Dennis Rosenbaum.

Når arealkravet og afstandsanbefalingerne forsvinder den 1. juli, vil det betyde flere gæster og større selskaber for Brasseriet Baum, og det vil kunne mærkes, for folk er også begyndt at bruge flere penge, fortæller medejeren.

- Det er ikke fordi, gæsterne køber meget dyrere vine, men de køber mere. For eksempel ekstra gin og tonic eller en fadøl til at gå hjem på.

Fortsat god afstand På Torvet i Køge har Café Vanilla været lukket i et stykke tid, men om få dage åbner en ny restaurant i lokalerne med et nyt navn: Bistro 17. Her glæder man sig også over de seneste lempelser i genåbningsaftalen.

- Det er dejligt, at det kommer nu, hvor sommeren endelig også er kommet, siger Emel Karahan, der er ejer af Bistro 17.

Hun fortæller, at lempelserne for åbningstiderne betyder, restauranten fremover vil kunne holde længere åbent. Dog får det i første omgang ikke den helt store betydning for den kommende restaurant, at arealkravet og afstandsanbefalingerne ophæves fra den 1. juli.

- Det er fint nok, men vi har den afstand, der er. Selv hvis der er fuldt hus, er der faktisk rigeligt med afstand. Folk kommer ikke til at sidde op og ned ad hinanden med det samme, og de må gerne holde afstand stadigvæk, siger Emel Karahan, der fortæller, at restauranten åbner »meget snart«.