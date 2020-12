Stacy?s Diner har lavet en kæmpe juleudstilling. Det bliver det ikke meget glæde af efter regeringens udmelding om at alle restauranter skal lukke. Så må vi fejre jul i januar, siger indehaver Linné Sommer. Foto: Jens Wollesen

Restauranter: Vi er helt tæt på smertegrænsen

Køge - 07. december 2020 kl. 18:35 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Frustrationen kan næsten mærkes fysisk hos restauratørerne fra Køge, efter at regeringen mandag meldte om, at restauranter og barer i kommunen skal holde lukket frem til den 3. januar.

- Det er en følelsesmæssig rutsjebanetur. Det havde jeg alligevel ikke troet, at de kunne finde på at gøre en gang til, siger indehaver af Restaurant Arken og Stacy's Diner, Linné Sommer.

Indehaver af restaurant Duevang, Jimmy Duevang, er lige så frustreret.

- Vi er så tæt på smertegrænsen, som man overhovedet kan komme, siger han.

Hos Rib House i Køge er der forståelse for, at det kan være nødvendigt at få styr på pandemien, men indehaver Jens Benzer kritiserer, at restriktionerne bliver indført med varsel meget kort.

- Det mest uartige er ikke, at vi bliver nødt til at lukke på grund af pandemien. Det værste er, at de gør det med to dages varsel. Nu skal vi igen smide en hel masse råvarer ud, siger Jens Benzer.

Kæmper for at overleve Restauratørerne fortæller, at nedlukningen kommer som endnu et stød, hvor de kæmper for overlevelse.

- Det kan næsten ikke være værre, end det har været hidtil. Vi har haft gæster indtil nu. Vi har bare ikke haft nok. Vi har også oplevet folk, der er gået i vrede, fordi der var krav om mundbind, siger Jimmy Duevang, der ikke lægger skjul på, at restriktionerne rammer hårdt på pengekassen.

- Det er gået indtil videre, men det har været hårdt, for det er de her måneder, hvor vi plejer at skulle lave en masse penge til de dårlige tider på året. Vi kan lige holde skinnet på næsen, men hvis ikke vi havde haft en sund økonomi i forvejen, havde vi ikke overlevet de hidtidige restriktioner eller den nye her fortæller han, der nu vil tilbyde take-away. Også til de gæster, som ellers havde bestilt bord op til jul.

- Vi havde rigtig god opbakning fra de lokale sidste gang, vi havde nedlukning. Nu håber vi på, at folk støtter op om os igen, siger Jimmy Duevang

I tvivl om take-away På Restaurant Arken er Linné Sommer imidlertid mere i tvivl om, hun skal tilbyde take-away til kunderne, som hendes to restauranter gjorde under nedlukningen i foråret. Det viste sig nemlig at koste dyrt i forhold til hjælpepakkerne.

- Hvis vi skal have lønkompensation, skal vi lukke helt. Men reelt ved vi ingenting lige nu. Vi ved ikke, om der kommer hjælpepakker. Det var sidste gang, men er denne gang lig med sidste gang. Vi får ikke noget at vide. Skal vi lukke, skal vi ikke lukke. Kan det svare sig at holde åbent eller ej, spørger Linné Sommer retorisk.

Mandag eftermiddag besluttede hun og hendes personale at holde Restaurant Arken åben og lukke Stacy's Diner.

Også Rib House har haft problemer med at få hjælp fra hjælpepakkerne.

- Først skulle vi sende lister ind for at få støtte via hjælpepakken, men bagefter har vi skullet diskutere med dem. Så kommer de og dissekerer og siger, hov, det kan ikke være rigtigt. For eksempel har vi skullet diskutere holdbarheden på peberfrugter, fortæller Jens Benzer.

Han kritiserer også regeringen for, at de nye restriktioner kommer med to dages varsel.

- Vi har lige fået leveret råvarer mandag morgen. Havde vi kendt nedlukningen i fredags, kunne vi havde sparet de penge. Mit varelager ligger typisk på omkring 100.000 kroner. De fleste af de penge er spildt nu. Nogle af tingene er på frost, dem skal vi ikke have kompenseret, men alt grønt og kød ryger ud. Vi kører kun med frisk kød, så vi kan ikke lægge det i fryseren og servere i det i januar. Der betyder, at vi må smide ud for 50-60.000 kroner. Hvis vi havde vist det i fredags, kunne vi have minimeret det til 20.000 kroner, siger Jens Benzer.

Farvel til juleomsætning Restauranterne lægger ikke skjul på, at de havde haft store forhåbninger til at kunne hente noget af årets tabte omsætning på julegæster.

På Stacy's Diner har man bygget en kæmpe juleudstilling foran burgerrestauranten på Køge Marina. Nu kan Linné Sommer konstatere, at det har været forgæves.

- Vi har lavet juleudstillingen for at skabe glæde i en mørk tid. Men vi har besluttet at lade det hænge, så man kan se det udendørs, selv om vi bliver nødt til at lukke restauranten nu. Og hvis vi får lov at åbne til januar, så fejrer vi jul i januar, siger Linné Sommer, som også må aflyse en daglig julekalender og adventskalender for gæsterne.

- For man kan ikke komme og hente gevinsterne, siger hun.

Hos Rib House var man netop begyndt at annoncere med, at restauranten ville holde åbent nytårsaften.

- Det havde vi stor succes med sidste år. Nu må vi nøjes med at lave nytårsmenu ud af huset, siger Jens Benzer.