Renovering: »Trætte« kommunale bygninger får millionindsprøjtning

I en årrække har Køge Kommune været bagud i forhold til at få renoveret og vedligeholdt sine kommunale bygninger. Det har resulteret i et stort efterslæb, som politikerne forsøgte at sætte fokus på allerede for et par år siden, og ved årets budgetforhandlinger blev partierne enige om at finde et betydeligt beløb for at få sat de slidte ejendomme i stand.