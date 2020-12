Renovering: Fremtidslinjen får skiftet utæt og udtjent tag

Taget på Fremtidslinjen i Køge Kommune, der består af nogle sammenbygede pavilloner, er både utæt og udtjent. Derfor bruges en del af pengene til at renovere de kommunale bygninger på at udskifte hele taget. Et arbejde, der vil strække sig over en måned i løbet af 2021, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen.

- Det vil være rart, for det er noget af det, der gør, at vi bliver sat lidt tilbage, når vi får fugtskader. Vores elever er i forvejen særligt sårbare, og når vi så er udfordret og skal lægge undervisningen om, så det betyder noget for dem. Derudover betyder det noget for personalet, for fugtskader øger frygten for, at kommer skimmelsvamp, fortæller Dorte Henriksen, der håber, at taget vil blive skiftet i sommerferien, så det ikke går ud over elevernes hverdag.