Rema 1000 i Vemmedrup får nu grønt lys til at udvide butiksarealet med yderligere 200 kvadratmeter, så butikken i fremtiden bliver 1.200 kvadratmeter stor.

Rema får lov til at udvide butikken

Køge - 05. april 2020

Inden længe kan supermarkedskæden Rema 1000 udvide deres butik i Vemmedrup fra 1.000 kvadratmeter til 1.200.

Det ligger nu fast, efter at Klima- og Planudvalget i går besluttede at dispensere fra den gældende lokalplan for at tillade udvidelsen. Det er der en række årsager til, fortæller udvalgsformand Niels Rolskov (EL).

- Siden den gældende lokalplan blev vedtaget, er planloven ændret, så man nu kan bygge større, end man kunne dengang. Så derfor synes jeg, at det er rimeligt, at vi giver dispensationen, så Rema 1000 kan udvide og bygge op til den størrelse, som planloven tillader i dag, siger han.

En række naboer til supermarkedet havde i høringssvar udtrykt bekymring om alt fra færre parkeringspladser til øget tung trafik i området og støjgener. Ifølge Niels Rolskov tages der imidlertid hånd om de fleste af disse bekymringer.

- Hele spørgsmålet om parkeringspladser er allerede blevet afklaret, og der kommer ikke færre pladser til naboerne som følge af udvidelsen, siger han.

Krav til levering

Venstres Ken Kristensen peger på, at Rema 1000 i de forgangne år har opbygget et stort kundegrundlag, og at det derfor er naturligt, at man lader dem udvide butikken.

- Men når de beder om lov til det, skal vi selvfølgelig sikre, at det i størst muligt omfang sker uden gener for naboerne. Naboerne fremhæver blandt andet i høringssvarene, at det skal sikres, at lastbilerne, der leverer varerne, ikke bruger naboernes indkørsler. Derfor stiller vi nu krav om bedre skiltning. Dertil kommer, at vi indskærper for Rema 1000, at vareleveringen skal ske med slukkede lastbilsmotorer, hvis de varer mere end et minut, siger Ken Kristensen og fortsætter:

- Når det er sagt, ser vi et tydeligt behov for at lade dem udvide, og det er kun endnu mere naturligt, hvis vi på sigt forestiller os, at Vemmedrup skal udbygges med endnu flere boliger. Så skal dagligvarekapaciteten også følge med, siger Ken Kristensen.

Rema 1000 i Vemmedrup åbnede tilbage i november 2016.