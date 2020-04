Rema 1000 i Vemmedrup ansøger nu om mulighed for at udvide med yderligere 200 kvadratmeters butiksareal og tilhørende lagerbygning. Sagen skal behandles politisk i morgen, og anbefalingen fra forvaltningen er at tillade udvidelsen. Foto: Jesper From Foto: FROM

Rema 1000 vil udvide i Vemmedrup

Køge - 02. april 2020 kl. 09:21 Af Anders Fallesen

I morgen skal Klima- og Planudvalget i det virtuelle univers behandle en ansøgning fra supermarkedskæden Rema 1000 om at udvide den 1.000 kvadratmeter store butik i Vemmedrup med yderligere 200 kvadratmeter.

Godkendes ansøgningen, kræver det imidlertid en lokalplandispensation. Det sker, fordi enkeltstående dagligvarebutikker på tidspunktet for opførelsen af Rema 1000 for en håndfuld år siden maksimalt måtte være 1.000 kvadratmeter ifølge planloven, og denne begrænsning er siden blevet udvidet med yderligere 200 kvadratmeter.

Ifølge ansøgningen vil med udbygge butikken ud mod Vemmedrupvej samt opføre en mindre lagerbygning på det grønne areal langs netop Vemmedrupvej.

Sagen har før udvalgets behandling været i to ugers nabohøring, og her modtog kommunen to høringssvar.

Høringssvarene indeholder blandt andet utilfredshed med, at der skal opføres flere ”grimme bygninger” i området, frygt for øget tung trafikmængde på Vemmedrupvej, hvor mange skolebørn til dagligt færdes samt bekymringer for, at et større supermarked vil gøre livet endnu sværere for eksempelvis DagliBrugsen i Lellinge.

Dertil kommer yderligere bekymringer om flere støj- og lysgener fra butikken og ønsker om bedre skiltning til varelevering og ikke mindst frygt for, at udvidelsen vil betyde færre reserverede parkeringspladser til naboejendommene på Kastanievej.

Forvaltning afviser

Hovedparten af kritikpunkterne fra høringssvarene tilbagevises imidlertid af kommunens teknik- og miljøforvaltning.

I mødedagsordenen står det blandt andet nævnt, man ikke vurderer, på baggrunder af visualiseringer af projektet, at nærområdet vil forringes arkitektonisk. Videre er vurderingen, at en mindre udvidelse som denne ikke umiddelbart ventes at medføre en urimelig stigning i tung trafik, ligesom hovedparten af kundetrafikken ikke føres ned gennem Vemmedrup, da Ringstedvej fungerer som primær tilkørsel.

- Høringssvarene indeholdt også indsigelser mod en reduktion af p-pladser reserveret til nabobebyggelsen - ejendommene Kastanjevej 4-20, skriver forvaltningen i mødedagsordenen og fortsætter:

- Udvidelsen vil medføre en reduktion af p-pladser på arealet syd for butikken. Der vil dog fortsat være reserveret de samme 16 p-pladser til ejendommene Kastanjevej 4-20 som i dag, lyder det videre.

Hele spørgsmålet om parkeringspladser dannede også baggrund for en klage, da lokalplanen skulle vedtages, så Rema 1000 kunne opføre supermarkedet dengang for godt fire år siden. Klagen blev dog senere trukket tilbage igen.

Med baggrund i ovenstående er forvaltningens indstilling til politikerne i Klima- og Planudvalget nu, at man dispenserer fra lokalplanen, og at Rema 1000 dermed får lov at udvide deres supermarked med yderligere 200 kvadratmeter.