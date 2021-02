Rektoren på Køge Gymnasium, Peter Schiødt, undrer sig blandt andet over, at et politisk flertal har valgt umiddelbart at aflyse sommerens eksaminerne i matematik for gymnasiets afgangselever. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Rektor om aflyste eksaminer: - Det er en overreaktion

Køge - 10. februar 2021 kl. 14:56 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Spørger man Peter Schiødt, der er rektor på Køge Gymnasium, om sommerens aflyste eksaminer, er han først for fremmest glad for, at der nu er kommet en afklaring.

- Det giver ro på, understreger Schiødt.

Men herfra undrer han sig over beslutningen om at aflyse knap halvdelen af afgangselevernes eksaminer. Normalt skal de op i omkring syv prøver, mens de med aflysningen nu er nede på fire. De fire prøver tæller et mundtligt forsvar af SRP/SOP-opgaven, to mundtlige prøver i studieretningsfag eller andre A-niveaufag og skriftligt dansk.

På Køge Gymnasium forstår den lokale rektor ikke, hvorfor politikerne umiddelbart har valgt at aflyse eksaminerne i matematik.

- Det er ellers et fag, som faktisk fungerer virtuelt. Så det undrer mig, for her har undervisningen været fin nok, og det er ikke der, de største problemer har været, forklarer Peter Schiødt.

Generelt mener rektoren, at man har aflyst flere eksaminer, end hvad der var nødvendigt.

- Jeg synes, det er en overreaktion. Men jeg er dog ikke skeptisk, for vi skal nok få det til at fungere på en fornuftig måde, og så håber jeg, at elevernes eksamen bliver set lige så værdifuld som andre eksaminer. Det er stadig målet i sidste ende. Men jeg er lidt ked af, at man har aflyst mere end nødvendigt, siger Schiødt og uddyber:

- Det ser også ud til, at fag på B- og C-niveau glider ud, og her har undervisningen ellers fungeret fint.

Rektoren kalder beslutningen, som blev taget af samtlige partier i Folketinget undtagen Alternativet, et »politisk kompromis«, og i øjeblikket savner han et overblik over, hvordan eksaminerne i praksis skal arrangeres til sommer.

- Lige nu afventer vi en ændring af bekendtgørelsen, som skal komme den 1. marts, og så håber vi at få klare retningslinjer for, hvordan vi skal gøre, siger Peter Schiødt.

Han ser også frem til, at lærerne kan få mulighed for at reducere pensum i nogle fag. En mulighed, som umiddelbart overlader beslutningen til de lokale skoler, men ifølge rektoren står det endnu ikke helt klart.

- Jeg håber, at man vil overlade det til de enkelte lærere at bestemme, hvad man skal udelade fra pensum i de fag, de kan komme op i, og hvor den virtuelle undervisning har været svær at gennemføre, siger Schiødt.