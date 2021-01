Peter Schiødt, rektor på Køge Gymnasium, mener ikke, at visse af sommerens studentereksaminer for 3.g-eleverne skal aflyses. I stedet bør indholdet gøres mindre praktisk. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Rektor om aflysning af eksaminer: Derfor gavner det ikke eleverne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rektor om aflysning af eksaminer: Derfor gavner det ikke eleverne

Køge - 12. januar 2021 kl. 11:18 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

I skrivende stund har knap 45.000 skrevet under på et borgerforslag om, at sommerens studenter ikke skal op i alle eksaminer. Det gælder eksaminer i såkaldte C- og B-fag, som i stort omfang er foregået virtuel for eleverne, og det har angiveligt »sænket niveauet på vigtige områder samt hæmmet elevernes motivation og faglige niveau«, skriver forslagets stiller Rosa Muncan Laursen, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i København.

Læs også: Gymnasieelever ønsker eksaminer aflyst og får støtte fra rektor

På Køge Gymnasium er rektor Peter Schiødt dog ikke enig i, at en række af studentereksaminerne skal skæres væk.

- Vi er meget opmærksomme på det spørgsmål, for det optager både lærere og elever, men jeg synes, man skal passe på med at aflyse eksaminer. I mine øjne vil det devaluere eksaminerne, og jeg er bange for, at man vil sige om den pågældende coronageneration, at deres eksamensresultat ikke er det papir værd, det er skrevet på, siger Schiødt.

Han mener, man er nødt til at opretholde standarden for eksaminerne, og i stedet bør man kigge på indholdet i nogle af sommerens studentereksaminer.

- Der er nogle praktiske discipliner i fag som naturvidenskab, idræt og de kunstneriske fag, som ikke rigtig kan gennemføres. Derfor mener jeg, at man bør ændre i nødbekendtgørelsen, så opgaverne bliver mere teoretiske og nedtoner de praktiske elementer i de fag men fastholder eksamensniveauet, forklarer Peter Schiødt.

Holder niveau Den lokale rektor er opmærksom på, at man hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning gerne ser færre eksaminer til sommer, men han mener som nævnt ikke, at det vil gavne eleverne. Peter Schiødt er nemlig ikke enig i, at den virtuelle undervisning går ud over af det faglige niveau.

- Det oplever jeg ikke som korrekt. Jeg er i gang med at have samtaler med alle vores lærere, som er faggruppeledere, for at høre om undervisningens niveau, og hvorvidt eleverne følger med. Det gennemgående svar er, at niveauet ikke er faldet. Der er vanskeligheder ved de praktiske elementer, men det teoretiske niveau er ikke faldet, og undervisningen gennemføres, fastslår Schiødt.

Han mener dog på sigt, at der kan opstå en udfordring, da det er hårdt for eleverne at sidde op til otte timer om dagen og have virtuel undervisning.

- Vi oplever udfordringer med koncentrationsbesvær hos eleverne, og det skal man respektere, så vi skal arbejde på, at de for eksempel får rørt sig eller laver andre ting. Men i det øjeblik, de kommer tilbage på skolen, kan vi lave opsamling på dele af undervisningen, og grundlæggende mener jeg, at undervisningen holder sit niveau, understreger rektoren for Køge Gymnasium.

relaterede artikler

Unge får virtuelle input til valg af uddannelse 10. januar 2021 kl. 09:22

Gymnasium klar med ny linje: Få skemaet tilpasset med din sport 04. januar 2021 kl. 19:47