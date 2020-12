Se billedserie - Jeg synes, vi har haft svært ved at holde smittespredningen nede, fortæller rektor Peter Schiødt, der har forståelse for, at eleverne på Køge Gymnasium nu skal sendes hjem. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Rektor: - Vi har haft svært ved at holde smittespredningen nede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rektor: - Vi har haft svært ved at holde smittespredningen nede

Køge - 07. december 2020 kl. 15:41 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

På Køge Gymnasium er der ærgrelse over, at man nu skal sende alle sine omkring 1.150 elever hjem igen, for det bliver hårdt for de unge, fortæller gymnasiets rektor Peter Schiødt.

- Det er hårdt at skulle have virtuel undervisning så længe. Man bliver træt, og alle, der har prøvet at sidde til virtuelle møder, ved nok, at det kræver noget ekstra koncentration. Men eleverne tager det pænt, og både de og lærerne er inde i vanen, desværre.

Ifølge rektoren bliver underviserne bedre og bedre til at tilrettelægge god undervisning virtuelt, men det er svært, erkender han.

- Vi har eksempelvis et tværfagligt forløb, som vi er nødt til at lave om til virtuelt meget hurtigt, så der er nogle ting, der hurtigt skal tilpasses, siger Peter Schiødt, der fortæller, at alle lærerne også er sendt hjem, så kun en lille bemanding er tilbage på kontoret.

Spørger man den lokale gymnasierektor, er det umiddelbart den rigtige beslutning at sende eleverne hjem. I første omgang indtil 3. januar 2021.

- Jeg synes, vi har haft svært ved at holde smittespredningen nede, og jeg kan ikke pege på bestemte begivenheder, som har været skyld i det. Nogle af kommet fra familien, og andre i andre sammenhænge, siger Schiødt.

Han tror på, det vil give lidt ro til de unge, når de nu sendes hjem, for mange har været nervøse for deres ældre familiemedlemmer i tiden frem imod jul, fortæller rektoren.

- Og hvis først der er for meget nervøsitet, får man ikke en god undervisning, så det er rart for dem at få lidt ro.

Virtuel undervisning er tyndbenet Køge Handelsskole var tilbage omkring efterårsferien hårdt ramt af corona, men siden da er det gået bedre med at få bugt med smitten, og mandag kunne skolen »fejre« nul smittede, fortæller Tim Christensen, der er direktør på Køge Handelsskole. Alligevel har han fuld forståelse for, at skolens mange elever nu skal sendes hjem.

- Lige nu er det den rigtige beslutning, for jeg kan se, at smitten eskalerer i vores område, og det er blandt de unge, pointerer direktøren.

Han kan nu se frem mod, at de unge skal have virtuel undervisning igen, og selvom lærerne er blevet rigtige dygtige til netop det, så mister eleverne noget i forhold undervisningen, når de ikke kan møde hinanden eller lærerne fysisk på skolen, mener Tim Christensen.

- Generelt er den virtuelle undervisning på mange måder lidt tyndbenet i forhold til den fysiske. Man får ikke kropssproget med, stilen skal være hurtig og effekt, og otte timers virtuel undervisning er for lang tid. Derudover er der nogle sociale perspektiver, som også ryger ud på grund af det virtuelle, så det er ikke den samme læring.