Rejsegilde med gule veste og The Beatles

Køge - 20. juni 2019

Der var gule veste i fremragende humør, citater fra Beatles-sange og masser af gensidige roser, da der i går var endnu et stort rejsegilde på en af byggepladserne i Køge Kyst-projektet.

- På Folkemødet hørte jeg for nylig Køges borgmester Marie Stærke citere Beatles for »All you need is love« i et indlæg om byudvikling, og det kan jeg kun tilslutte mig - ethvert godt byggeri handler om kærlighed og samarbejde.

Sådan sagde Bonovas direktør Claus Skytte i går ved rejsegildet for første etape af 137 lejeboliger på Søndre strand, og han fortsatte i Beatles-sporet:

- Og rejsegildet er jo håndværkernes fest, så »With a little help from my friends« er jeg sikker på at »We can work it out«.

Herefter blev råbt tre hurra'er for Enggården, som første etape af byggeriet er døbt, og så var der ellers fri adgang til pølsegrillen for de omkring 100 gulklædte håndværkere, der inden de gik ombord i en ristet med brød nåede at blive behørigt fejret og ikke mindst hyldet.

- Det er jo en imponerende fart, I har på, konstaterede borgmester Marie Stærke i sin tale.

- Jeg var herude den 28. maj med Hendes Majestæt Dronningen, og bare fra dengang til i dag er der sket ufatteligt meget med byggeriet.

- Jeg er ovenud stolt og ydmyg over at se, hvor flot og imponerende vores ny bydel bliver - det er fantastisk at se vision blive til virkelighed, sagde hun.

Der var også verbale roser fra både udviklingschef Tove Skrumsager Frederiksen fra Køge Kyst, og landskabsarkitekt Louise Axholm fra arkitektfirmaet Danielsen Urban Landscape fortalte om, hvordan man bygger »indefra og ud«.

- Byggeriet skal ikke kun se pænt ud, men det skal først og fremmest tage udgangspunkt i de mennesker, der skal bo der. Hvad har de behov for - både inde og ude, sagde hun.

Det er PFA, der ejer de kommende 137 lejeboliger, hvoraf de 12 indrettes som seniorvenlige boliger, og Michael Bruhn, der er direktør for PFA Ejendom, lagde ikke skjul på sin glæde over at være kommet til Køge.

- Vi har glædet os længe til den her dag, for udlejning i Køge har stået højt på vores ønskeliste, sagde han.

- For Køge er uden tvivl en af landets mest spændende vækstbyer, og vi har allerede planer om yderligere byggeri, hvilket vi forhåbentlig kan afsløre mere om efter sommerferien.

- Men allerede i dag står vi med et både smukt og fremtidssikret byggeri med særlig fokus på seniorboligerne, og der er allerede 450 af vores medlemmer, der er blevet skrevet på venteliste til de første 77 lejligheder her i Enggården, sagde Michael Bruhn.

PFA's godt 1,3 millioner medlemmer har fortrinsret til boliger, men alle kan blive skrevet op, og udlejningen forventes at starte til september i år med indflytning i løbet af 2020.