Se billedserie De nye beboere i Køge Fællesbyg glæder sig tydeligvis til at kunne flytte ind i deres nye lejligheder. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Rejsegilde i fællesskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rejsegilde i fællesskab

Køge - 28. august 2020 kl. 14:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Deroppe skal jeg bo!

Der blev peget og talt på kryds og tværs, da de mange kommende beboere i Køge Fællesbyg mødte op til rejsegilde på deres byggeri.

Selvom de langtfra er blevet rigtige naboer endnu, så kender de nemlig allerede hinanden godt. For som noget unikt er det beboerne selv, der har været tovholder på hele byggeriet.

Det har allerede givet et godt sammenhold, fortalte Peter Berthelsen, mens han hjalp med at dække op til de mange gæster i dagens anledning:

- Vi kender hinanden fordi vi har været gennem en lang læreproces sammen. Det giver noget andet end bare at flytte ind et sted, hvor der måske allerede bor nogen. Nu glæder jeg mig bare til at være en del af det uhøjtidelige fællesskab med de andre; Vi får jo det hele forærende her.

Den sidste er en bemærkning til den grundlæggende fællesskabstanke, der er hele udgangspunktet for Køge Fællesbyg.

- Vi begyndte med at sælge en ide om fællesskab og nu står vi her, hvor det ikke længere bare er sjov og ballade. Privat har vi også netop fået solgt vores hus i dag, så det passer perfekt, at vi snart kan flytte ind. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har glædet mig så meget til noget, fortsatte han med et stort smil.

Foreningen Køge Fællesbyg blev stiftet tilbage i 2017 og Dorethe Pedersen, der har været med lige så længe, kan sagtens huske begyndelsen på drømmen om at skabe et byggeri i fællesskab.

- Den gang stod vi jo i et telt ud til vejen, med et campingbord og nogle postkort, mindes hun med et grin og kigger op på byggeriet, hvor hun også selv snart skal flytte ind.

- Nu er vi her, hvor vi kan se vores boliger og fornemme, hvor godt det bliver at flytte ind her, fortsatte hun og udpegede lige netop, hvor hendes lejlighed ligger.

Projektet har dog ikke været helt uden bump på vejen, for det gav udfordringer at finde en bank, der ville lege med, så Selskabet for Billige Boliger trådte til med en hjælpende hånd, der betød, at projektet kunne realiseres.

Som en af dagens talere var der også glæde hos Christian Hansen, formand for Køge Fællesbyg.

- Det er en stor glæde for os, at se, hvordan det hele tager form og det er unikt, at vi beboere har fået så meget indflydelse på vores lejligheder - her har det ikke bare handlet om muligheden for at vælge en mørkegrå eller lysegrå klinke i badeværelset.

De 45 lejligheder er nemlig alle i høj grad indrettet efter ønsker fra de fremtidige beboere, så der er ikke mange standardløsninger i byggeriet, fortalte han videre og gav en stor ros til de dygtige håndværkere fra Jönsson, der har gjort byggeriet muligt.

- Det er en stor glæde for os at følge arbejdet og vi beklager, at vi nok bliver ved med at svirre lidt omkring og forstyrre jer. Det er bare fordi vi glæder os som små børn til at flytte ind, sluttede han.

Der er faktisk stadig 14 ledige lejligheder i Køge Fællesbyg, der efter planen skal stå klar til indflytning i foråret 2021.