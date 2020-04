Bent Sten Andersen (DF) lægger ikke skjul på sin utilfredshed med det uventede million-underskud på ældre- og sundhedsområdet. Foto: Katrine Wied

Regnefejl giver million-underskud på kerneområde

Køge - 27. april 2020 kl. 13:36 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom økonomien bliver fulgt meget nøje, har en fejl alligevel givet Ældre- og Sundhedsudvalget en kedelig start på 2020.

- Da jeg overtog »butikken« i 2018 var der et underskud på 26 mio. kroner på ældre- og sundhedsområdet, og derfor bestilte jeg som noget af det første en månedlig redegørelse over den økonomiske udvikling, forklarer Bent Sten Andersen (DF), der er formand for Ældre- og Sundhedsudvalget.

- Det er ud fra det simple princip, at jo før, vi opdager et eventuelt underskud eller en post, der er ved at skride, jo før kan vi gribe ind og få rettet op, så vi kan holde budgettet.

Den månedlige redegørelse har udvalget så fået lige siden, og ved udgangen af 2019 så alt fornuftigt ud - men.

- Jeg får pludselig en opringning tilbage i januar, og får at vide, at der mangler 9,3 mio. kroner på fritvalgs-ordningen - der var jeg bestemt ikke tilfreds, siger Bent Sten Andersen.

- Det viser sig, at der er begået en menneskelig fejl i Økonomiforvaltningen, så de rigtige tal ikke er blevet anført - og vi er jo kørt videre i den tro, at vi har overholdt budgettet.

Udregningsmetoden er siden blevet gennemgået, og fejlen er blevet rettet, så det ikke kan ske igen Bent Sten Andersen har alligevel besluttet sig for, at han vil nævne sagen, når regnskabet for 2019 skal vedtages i Byrådet.

- Alle kan begå fejl, og det skal vi ikke træde mere rundt i, men jeg vil bare ikke stå på mål for, at vi ikke kan holde vores budget i udvalget, siger han.

- Desuden bliver de 9,3 mio fundet i kommunekassen, for det er der penge til, så vi skal nok få styr på det og holde budgettet i 2020.