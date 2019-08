Foto: Oliver Lund. Foto: //TT-Film

Send til din ven. X Artiklen: Regn aflyser sidste koncert på Køge Festuge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Regn aflyser sidste koncert på Køge Festuge

Køge - 31. august 2019 kl. 23:25 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Festuge skulle slutte af med det danske rockband The Minds of 99. Det ældre publikum fra koncerten forrinden med Gnags, var ligeså stille trisset hjem, mens Torvet var blevet genopfyldt med unge mennesker. De ventede på et brag af en koncert og stod allerede et kvarter inden spillestart og klappede og råbte efter bandet.

Læs også: Gnags til Køge Festuge lagde op til hoftesving og sing a long

Men lige som The Minds of 99 skulle til at indtage scenen på Torvet i Køge, buldrede og bragede et voldsomt regnskyl nedover publikum. En kraftig vind tog de store vanddråber indover scenen, så al elektronikken blev vandet gevaldigt. Køge Festuges medarbejdere forsøgte at kæmpe mod regnen og få preseninger henover elektronikken, men med kraftige vindstød var det noget nær umuligt.

Det unge publikums umiddelbare reaktion var at flygte med skrig og skrål, men ved nærmere eftertanke løb de tilbage for at holde fast i de gode pladser tæt ved scenen. De trodse regnskyl og torden, men da regnen stilnede af, kom der dårlige nyheder.

- Jeg må bede jer om at trække væk fra scenen, for det er livsfarligt at stå her lige nu. Vi skal se, om vi kan få styr på det hurtigst muligt, men måske kan vi ikke fortsætte. Vejrguderne er ikke med os i aften, meddelte en medarbejder fra scenen.

Publikum var det ikke til at rykke ud af flækken, for de havde gode pladser og insisterede på at se The Minds of 99. Politi og Østsjællands Beredskab forsøgte derfor i samarbejde med medarbejdere fra Køge Festuge at dirigere publikum roligt længere væk fra sceneområdet. For meddelelsen kom tre gange, at det var livsfarligt at stå så tæt på, fordi de endnu ikke kendte til omfanget af skaderne på koncert-udstyret.

Da folk begynder at forstå alvoren af beskeden, går der kun få minutter, inden Torvet er næsten henlagt. Inden da var der op mod 15.000 mennesker samlet for at slutte festugen af med at opleve The Minds of 99 live.

Fra back-stage området på Køge Festuge, sidder bandet The Minds of 99 i en skurvogn og beklager aflysningen. De har lagt en video op på deres Instagram-profil, hvor de siger, at de ellers havde glædet sig.

- Det er vi virkelig kede af, Køge. Vi håber, at vi kan komme tilbage en anden dag. Til alle dem der var kommet for at se showet, vi må komme igen en anden dag. Scenen er ikke sikker, og vi har fået at vide, at vi ikke kan spille, siger forsangeren Niels Brandt.

relaterede artikler