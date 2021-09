Når inderhavnen er gjort klar til flydende gæster, så kan man sandsynligvis højest ligge tre dage af gangen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Regler for ny bymarina

Køge - 22. september 2021 kl. 16:08 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Der er endnu igen anløbsbroer i inderhavnen, kaldet slipset, men nu er der ved at blive udfærdiget et ordensreglement for de kommende gæster i den bynære gæstehavn.

Marinaudvalget har netop godkendt et udkast til regler, hvor det blandt andet fremgår, at lystbådene maksimalt kan ligge i gæstemarinaen i op til tre døgn.

Der er som bekendt igangsat et arbejde med at etablere en flydebro i Køge inderhavn til brug som gæstemarina for lystbåde i sommerhalvåret.

Et udkast til ordensreglementet er netop udarbejdet som en del af ansøgningen til Kystdirektoratet om tilladelse til at anvende en del af erhvervshavnen til fritidsformål.

Ordensreglementet indeholder blandt andet også bestemmelser omkring benyttelse af gæstehavnen, sejllads til og fra havnen, ansvarsforhold med videre. Bestemmelserne i ordensreglementet følger standardreglementer fra andre marinaer, men forvaltningen gør særligt opmærksom på punkt 17 om gæstebåde, lyder det i dagsordenen til Marinaudvalgets møde.

Heraf fremgår det altså, at efter ophold i gæstehavnen - der kan strække sig over tre dage - skal pladsen også forlades i minimum tre døgn, hvorefter gæstehavnen igen kan benyttes.

Baggrunden for denne bestemmelse er, at man vil undgå at enkelte lystbåde anvender gæstehavnen i for lange perioder, og dermed spærrer for andre både eller anvender deres bådeplads som beboelse i sommerhalvåret, lyder det i oplægget til det nye reglement.

Der kan dog efter aftale med Køge Marina dispenseres fra denne regel i særlige tilfælde, står der også. Dispensationsmuligheden er kun tænkt anvendt i særlige situationer - såsom ved dårligt vejr, sygdom blandt den berørte sejler, eller andre alvorlige tilfælde.

Det oplyses videre, at Kystdirektoratet har stillet spørgsmål til sejladssikkerheden ved sejllads til og fra gæstehavnen, hvor man kommer tæt på erhvervshavnen.

Forvaltningen på Køge Kommune arbejder på at beskrive, hvordan lystsejlere kan undgå at kollidere med erhvervstrafikken. Derfor er der endnu ikke tale om et endeligt ordensreglement.

Den videre proces er, at ordensreglementet sendes til godkendelse i Trafikstyrelsen efter det er tilpasset Kystdirektoratets henstilling om trafiksikkerheden, og at Kultur- og Idrætsudvalget også skal drøfte samt godkende reglementet.