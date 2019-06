Endelig er der grund til at smile igen - nu er vejen nemlig banet for, at 14-årige Mint sammen med sin mor, Ratree, igen kan vende tilbage til Køge, hvor et gensyn med lillebror Malick og bonusfar Frank venter. Billedet her er fra marts 2018. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Regeringsaftale lader Mint og 69 andre børn komme hjem

- Der har været tilløb længe, uden at der har været gjort noget officielt. Alle har sagt, at de ville arbejde for en løsning, så det er jo en lettelse, at det nu er endegyldigt, at der sker noget. Og så håber jeg, at det kan gå hurtigt herfra. Det virker til, at partierne gerne vil løse det nu, men jeg er godt klar over, at Folketinget nu går på sommerferie, og at en lovændring tager tid, siger han.