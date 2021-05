Regeringen vil placere en ny lægeuddannelse i forbindelse med Sjællands Universitetshospital i Køge. Foto: Mathias Klitgaard Selliah

Her vil regeringen have ny lægeuddannelse hen

Køge - 27. maj 2021 kl. 13:14 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Der var gode nyheder for Køge, da statsminister Mette Frederiksen (S), uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) torsdag eftermiddag præsenterede udspillet »Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund«.

På pressemødet stod det klart, at regeringen ønsker at placere en ny lægeuddannelse i tilknytning til det kommende supersygehus i Køge.

Netop en lægeuddannelse har været et stort ønske i Køge. Udspillet vækker derfor stor begejstring hos borgmester Marie Stærke (S).

- Det er en fantastisk nyhed for Køge. Jeg kan næsten ikke være i mig selv af glæde over, at lægeuddannelsen nu bliver placeret her, siger hun.

Ifølge Marie Stærke vil det dreje sig om en uddannelse med 120-180 pladser.

- Det er et udspil, der skal forhandles i Folketinget, men jeg kan ikke forestille mig andet end, at der vil være opbakning til det, siger Marie Stærke.

Hun forventer, at der vil blive tale om en reel skole.

- Jeg antager, at det er en bygning, der skal bygges til at huse studiepladserne.

Lægeuddannelsen vil også få en betydning for resten af byen, vurderer borgmesteren.

En uddannelsesby - En videregående uddannelse trækker rigtig meget positivt med sig. Men det forpligter også med at få bygget studieboliger og billige boliger til de studerende. Det er også vigtigt, at vi kan tilbyde et kultur- og natteliv, så vi for alvor kan positionere os som en uddannelsesby. Men vi er hundrede procent klar til at skabe de bedst mulig vilkår for lægeuddannelsen i Køge, lover Marie Stærke.

Det er endnu uvist nøjagtig, hvornår de første studerende kan begynde på lægeuddannelsen, men udspillet fra regeringen hedder 25 uddannelser inden 2025.

- Et mere præcis starttidspunkt kan jeg ikke give, men det er fint, at vi også har et par år til at forberede os med boliger og så videre, siger Marie Stærke.

Hun forventer ikke, at den nye uddannelser vil betyde udgifter for Køge Kommune

- Ungdomsboliger bliver bygget under almenboligloven. Hvis det er på en grund, vi ejer selv, tjener vi også på at sælge grunden. Så i det helt lokale regnskab kommer det ikke til at betyde udgifter for os, kun positive effekter, siger Marie Stærke.