Rebekka blev den første julevinder hos Stacy's

Vinderen blev Rebekka på 6 år fra Ishøj, som har vundet et stort dukkehus, som hun ønskede sig af julemanden. Det tre etager høje dukkehus til en værdi af 1399 kroner har alt hvad man kan ønske sig. Der er en elevator, så dukkerne kan komme op i stuen, og det er fuldt møbleret, så man kan indrette sig med køkken, stue og soveværelse. Der er også en altan, hvor dukkerne kan solbade.

Man kan stadig nå at være med i konkurrencen om at være en af de heldige vindere i Stacy's to julekonkurrencer. I adventkonkurrencen trækkes en vinder op til de kommende tre søndage, og desuden kan børnene kan også tegne en tegning til julemanden, som trækker en ny vinder af en fin præmie hver dag frem til jul.