Rasende bilist spyttede mand i ansigtet: Nu er han eftersøgt for vold

En 31-årig mand fra Ishøj kørt tirsdag morgen på Køge Bugt Motorvejen. Da han bremsede for at give plads til en bil, der skulle dreje fra, blev en anden bilist voldsomt ophidset. Bilisten fulgte efter den 31-årige, da han kørte af motorvejen ved Køge-afkørslen. Mens den 31-årige holdt for rødt lys i krydset ved Lyngvej og Tranholmsvej, kom den vrede bilist hen til sideruden af hans bil. De to mænd begyndte at diskutere gennem bilruden. Til sidst spyttede den mandlige bilist den 31-årige i ansigtet, inden han kørte fra stedet.