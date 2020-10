Foto: THOMAS OLSEN

Ransagninger gav pote: Narko, knive og slagvåben

Køge - 23. oktober 2020 kl. 12:15 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

En 22-årig mand blev anholdt, da en hundepatrulje torsdag morgen kom på uventet besøg på en adresse i Herfølge.

Politiet havde mistanke om, at nogen var i besiddelse af euforiserende stoffer på adressen, hvor også en 18-årig kvinde fra Herfølge og en 20-årig mand fra Køge var til stede.

Politiet ransagede boligen og fandt en stor og ulovlig kniv, som den 22-årige blev sigtet for. Den 18-årige blev sigtet for at være i besiddelse af resterne af en joint og den 20-årige for besiddelse af en lille klump hash.

Efterfølgende ransagede politiet på en anden adresse, hvor man også havde mistanke om at man kunne finde narkotika. Her traf politiet en 18-årig mand fra Herfølge, som havde besøg af to sovende kammerater. Ved ransagningen fandt politiet 0,13 gram kokain, en springkniv og en totenschlæger, som den 18-årige blev sigtet for. De to kammerater kunne ikke mistænkes for noget.

Alle sigtede har fået beslaglagt de ulovlige effekter.

I en anden sag blev en 26-årig mand fra Klippinge sigtet for at være i besiddelse af et gram hash torsdag eftermiddag. Han blev standset af politiet, da han opholdt sig ved en kiosk i Ølbycenteret. Manden var også i besiddelse af en kniv, der havde udseende som et kreditkort, og en ulovlig lommekniv.