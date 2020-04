Muslimernes fastemåned Ramadanen bliver også markant anderledes i år. Her plejer man at mødes til socialt samvær omkring maden, når solen går ned. Men i år er alle sociale aktiviteter udenfor familien aflyst, fortæller formanden for Tyrkisk Kultur- og Hjælpeforening i Køge. Foto: Abbas Momani/Scanpix Foto: ABBAS MOMANI/Scanpix Denmark

Ramadan: Sammen - hver for sig

Køge - 23. april 2020

Som med mange andre ting, så vil ramadanen for Sjællands muslimer også være anderledes i en coronatid

For muslimer er ramadanen normalt en højtid, hvor man faster hele dagen for så at mødes til socialt samvær omkring maden, når det bliver mørkt.

Men sådan bliver det ikke i år, fortæller Emin Bülant Kaya, der er formand for Tyrkisk Kultur- og Hjælpeforening i Køge.

- Alle sociale aktiviteter er aflyst og kulturhuset, hvor vi plejer at mødes, er lukket. Så nu er det desværre kun de enkelte familier, der sidder hjemme og måske er i kontakt med andre online.

Han fortæller videre, at man selvfølgelig følger alle anvisninger fra de danske sundhedsmyndigheder.

- Vi tager ingen chancer og lige som alle andre venter vi på grønt lys fra regeringen, før der bliver åbnet op for aktiviteterne. Vi vil ikke selv tage ansvaret for, hvad man må og ikke må, for vi skal passe på vores ældre og udsatte, fortsætter han.

Emin Bülant Kaya er naturligt nok ked af, det sociale liv, der plejer at være en integreret del af ramadanen, ikke kommer til at være en del af højtiden i år, og han er ikke den eneste.

- Man kan tydeligt mærke, at mange mennesker er kede af det, utrygge og mere eller mindre bange for den her sygdom. Man vil bare gerne have, at det snart er slut, siger han.

I Tyrkiet og andre mellemøstlige lande er der tradition for, at flere generationer bor tæt sammen, men det er ikke noget man oplever i Danmark, i hvert fald ikke i Køge, hvor han kommer, fortæller Emin Bülant Kaya, der hidtil, ikke har oplevet et eneste tilfælde med folk i hans omgangskreds eller i foreningen, der er blevet syge med Corona.

Afsluttende fortæller han at den lokale Eid-fest, der på festlig vis normalt afslutter fastemåneden selvfølgelig også fortsat er aflyst.

De danske sundhedsmyndigheder har varslet, at der vil komme en ny udmelding om situationen - og eventuelt nye retningslinjer - den 10. maj. Før man ved, hvordan den udmelding kommer til at lyde tager Tyrkisk Kultur- og Hjælpeforening i Køge ikke stilling til, hvad der kommer til at ske om en måned.