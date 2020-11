Radiovært åbner ny forretning

Facadeskiltet var forsinket med posten, men varerne var på plads på hylderne, og Heidi Rasmussen bød velkommen med et smil, da avisen i sidste uge lagde vejen forbi den nyåbnede forretning i Borupcentret.

Den hedder Purple Harmony, og den er etableret på Hovedgaden 60C i lokaler, der tidligere blev brugt at Røde Kors-forretningen.

- Det er gode lokaler centralt i centret. Jeg bor selv i Borup og holder meget af byen, så jeg vil også gerne bidrage til bylivet her, smiler Heidi Rasmussen, der har været radiovært på Radio Corona på Corona Camping de seneste to år.

Hun beskriver selv konceptet for forretningen som en kombination af sundhed, trivsel og velvære.

Centralt i udvalget er produkter fra Easis, der har et bredt sortiment af produkter uden tilsat sukker.

- Det er både til diabetikere, men det er også oplagt, hvis man vil have en sund livsstil, hvor man skære sukkeret væk, siger Heidi Rasmussen, der selv er diabetiker og savnede et lokalt sted med et godt udvalg af produkter.