Radio Køge støtter dansk musik i coronakrisen

Køge - 24. marts 2020 kl. 10:44

Det bliver meget mere dansk musik at synge med på i Radio Køge. Den lokale radiostation har besluttet at skrue gevaldigt op for den danske musik, efter at kulturminister Joy Mogensen mandag kom med en opfordring til radio-Danmark.

I en pressemeddelelse opfordrede kulturministeren til, at til samarbejde om at sikre mere dansk musik i radioen i den kommende tid, efter at hun havde holdt et skype-møde med repræsentanter for branchen.

- Indsatsen mod covid-19 har omfattende konsekvenser for hele samfundet - også danske musikere er ramt. Derfor mødtes jeg i dag med radiostationerne for at undersøge, om stationerne kan spille ekstra meget dansk musik i den kommende tid. Mere dansk musik i radioen kan forhåbentlig hjælpe med eksponeringen af danske kunstnere og give et økonomisk bidrag i form af rettighedsmidler til de afspillede kunstnere i en tid, hvor de ikke kan komme ud på landets koncertsteder. Det, håber jeg, kan være en lille hjælp i den udfordrende situation, siger Joy Mogensen.

Skridtet videre Det er dette initiativ, som Radio Køge nu også iværksætter.

- Det har vi valgt at hoppe med på, men også at gå skridtet videre og dedikere fire timer i sendefladen kun til dansk musik, siger Radio Køges musikchef, Martin Andersen.

Radio Køge har besluttet, at programmet »Radio Køge Dansk« vender tilbage i en udvidet version. Programmet har premiere tirsdag.

- Radio Køge har et fremragende samarbejde med den danske musikbranche, og derfor er det vigtigt, at vi støtter hinanden. Jeg følger mange danske musikere på sociale medier og kan se, hvordan de har hårde tider nu, fordi de ikke kan tage ud og spille koncerter, fortæller Martin Andersen.

Musikchefen forklarer videre, hvordan initiativet kan hjælpe den corona-trængte musikbranche.

- Vi betaler koda gramex for den musik, vi spiller. Når vi spiller dansk musik, bliver det ikke dyrere for os, men pengene bliver sendt til de danske kunstenere i stedet for Taylor Swift eller Justin Bieber, forklarer Martin Andersen, der tilføjer, at radiostationen dog stadig også vil spille udenlandsk musik.

- Men vi skruer op for det danske og fra 10-14 spiller vi kun dansk. Vi spiller både det dansk og engelsksprogede, men fællesnævneren er, at det er dansk produceret, siger han.

Radio hjemmefra Det er dog ikke kun indholdet af programmerne, som corona-krisen har indflydelse på hos Radio Køge.

- Vi har et beredskab, der gør, at vi kan sende, også selv om der skulle komme et udgangsforbud. Uanset hvor vi er, kan vi altid komme på og sende radio. Jeg sidder allerede hjemme og laver morgenradio nu. Så man kommer ikke til at undvære os eller slippe for os, griner Martin Andersen.

Programmet »Radio Køge Dansk« bliver sendt alle hverdage klokke 10-14.