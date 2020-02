- Det er ikke vores intention, at byrådet skal blande sig for meget i institutionernes arbejde. For eksempel tror jeg på, at skolerne skal have en høj grad af selvforvaltning, siger Søren Johansen, der er ny spidskandidat for Radikale Venstre i Køge. Foto: Kenn Thomsen

Radikale vælger ny spidskandidat: Vi skal have mere kant

Sidste gang, der var valg kommunalvalg, satte 1,3 procent af vælgerne deres kryds ud for Radikale Venstre i Køge Kommune. Det var ikke nok til, at partiet kunne få et sæde i byrådet. Men det vil Søren Johansen forsøge at lave om på.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her