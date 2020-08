Søren Gommesen er tilbage på posten som formand for den lokale vælgerforening.

Radikale får ny lokal-formand

Den tidligere formand Søren Gommesen havde på forhånd sagt ja til at tage en ny vagt på formandsposten. Han blev valgt uden modkandidater og den øvrige bestyrelse fortsætter.

Den afgående formand er godt tilfreds med, at der er blev skabt et godt afsæt og en god platform for foreningen.