Radikale får ny formand

Køge - 19. april 2018

Kenni Rasmussen fra Borup afløser nu den hidtidige radikale vælgerforeningsformand, Søren Gommesen, skriver DAGBLADET.

Det står klart, efter at partiets vælgerforening i Køge Kommune onsdag aften holdt generalforsamling i Aktivitetshuset i Borup, hvor Kenni Rasmussen enstemmigt blev valgt. Rasmussen har hidtil været næstformand og var samtidig partiets spidskandidat ved efterårets kommunalvalg, hvor det dog ikke lykkedes at opnå et byrådsmandat. Radikale Venstre har ikke været kommunalpolitisk repræsenteret siden 2009, hvor man mistede sit ene mandat.

Det er imidlertid ikke der, fokus ligger lige nu, fortæller Kenni Rasmussen. Der er lang tid til næste valg, og derfor handler det nærmere om at sætte en kurs for partiet og om at øge fokus på trivsel og udvikling i partiforeningen. Gerne i form af strategi- og politikudvikling og medlemsinddragelse, forklarer den nye formand.

Og hvad betyder det så på godt, jordnært dansk og i en lokalpolitisk sammenhæng?

- Vi skal blive bedre til at komme ud over rampen, bedre til at få liv i vores lokalforening og få den til at vokse. Vi vil gerne have flere aktive medlemmer end i dag, hvor vi ud af de cirka 40 medlemmer blot er fire eller fem, som er aktive, siger Kenni Rasmussen blandt andet til DAGBLADET.