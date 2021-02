Radikale Venstre har kandidaterne klar

- Radikale Venstre vender nu for alvor tilbage i Køge Kommune, og vi ser det som en enorm styrke, at vi gør det med et kandidatfelt, der spænder så vidt og stikker så dybt, som vi gør, lyder det selvsikkert fra partiets spidskandidat Søren Johansen (RV). Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Efter at have været ude af Køge Byråd i en årrække vil Radikale Venstre nu »levere et godt resultat«, når der er valg til byrådet ved kommunalvalget den 16. november 2021.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

Til det har man samlet et hold af kandidater, som består af både nye og erfarne kræfter, fortæller spidskandidat Søren Johansen (RV).

- Jeg er så stolt af at stå i spidsen for et hold, hvor både fornyelse og erfaring er kodeord. Radikale Venstre vender nu for alvor tilbage i Køge Kommune, og vi ser det som en enorm styrke, at vi gør det med et kandidatfelt, der spænder så vidt og stikker så dybt, som vi gør, udtaler han i pressemeddelelsen.

Klima, natur og miljø Ifølge Radikale Venstre selv repræsenterer kandidaterne både unge, ældre og forældre, land og by samt forskellige køn og etniciteter, og holdet tæller både studerende, selvstændige, offentligt ansatte og ansatte med »stærke rødder i dansk erhvervsliv.«

- Allerede sidste år blev vi for alvor styrket, da Mette Jorsø valgte at repræsentere Radikale Venstre i byrådet. Og med vores kommende hold af dygtige kandidater med både hjerter og hjerner de rette steder, står vi meget stærkt i den kommende valgkamp, siger Søren Johansen.

Partiet vil gøre det godt og attraktivt at bo, arbejde og leve i Køge Kommune - en kommune i udvikling, der skal være i stand til at håndtere fremtidens udfordringer, lyder målet. For det Radikale hold bliver bæredygtighed derfor »den grønne tråd« i flere af partiets primære fokusområder som eksempelvis »klima, natur og miljø« og »attraktive forhold for et stærkt og grønt erhvervsliv«.

Derudover vil partiet blandt andet arbejde for kvalitetsskoler, opsøgende sociale indsatser og øget åbenhed i forvaltningen.

Kandidaterne på listen er i vilkårlig rækkefølge Martine Kiding, Søren Johansen, Mette Jorsø, Kurt Jensen, Anette Kaae-Bødker, Martin Andersen, Andreas Nørretranders og Özcan Tecer.

Deres indbyrdes placering på stemmesedlen afgøres af partiets medlemmer på et opstillingsmøde den 13. april 2021.