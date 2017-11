Radikale Venstre ærgrer sig: Kommer ikke i byrådet

Radikale Venstre i Køge ser lyspunkter, men partiet er selvfølgelig kede af at gå tilbage og ikke samle nok stemmer til at komme i byrådet. Sådan lyder fra konklusionen fra partiets spidskandidat, Kenni Rasmussen.

- Det er en skuffelse, for vi havde håbet på et bedre resultat. Jeg glæder mig dog over, at jeg har fået en personlig fremgang i Borup, hvor jeg bor. Det har givet mig lyst til at fortsætte, siger Kenni Rasmussen og fortsætter: