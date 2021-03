Køge Kommune har fået omkring 1,9 mio. kr., der i løbet af de kommende tre år skal bruge stil at hjælpe borgere med en psykisk lidelse til at blive røgfrie. Foto: Elmer Madsen

Psykisk syge får særlig hjælp til at stoppe med at ryge

Køge - 02. marts 2021 kl. 05:46 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Sundhedsstyrelsen afdækkede i februar 2020 effekten af rygestoptilbud blandt borgere med psykiske lidelser.

Undersøgelsen vist blandt andet, at rygestop for borgere med psykiske lidelser har en række positive følgevirkninger, såsom bedre psykisk helbred, færre sygdomstilfælde og lavere dødelighed.

Samtidig er der ingen tvivl om, at deltagelse i et rygestopforløb øger sandsynligheden for rygestop blandt borgere i denne målgruppe.

Endelig konkluderer Sundhedsstyrelsen, at Projektet »Røgfrihed for alle« i regi af Sund By-Netværket har vist, at borgere med psykiske lidelser har et lige så stort ønske om at kvitte smøgerne som andre.

På den baggrund har Sundhedsstyrelsen bevilget Køge Kommune knap 1,9 mio kr. til at gennemføre projektet »Styrket rygestoptilbud for særlige grupper« i samarbejde med Faxe og Stevns Kommuner. Projektperioden løber fra 2021 til og med udgangen af 2023.

»Puljemidlerne skal hovedsageligt dække udgifter til aflønning af rygestoprådgivere samt omkostninger forbundet med tilbud om vederlagsfri rygestopmedicin for deltagere på rygestopforløbene«, står der i Velfærdsforvaltningens indstilling til Ældre- og Sundhedsudvalget, der har sagen på dagsordenen i morgen.

Det er afgørende for projektets succes, at rygestoprådgiverne har den nødvendige erfaring og uddannelse i forhold til at arbejde med målgruppen, og ikke mindst at den enkelte borgers udgifter forbundet med at deltage i forløbene holdes nede, da der ellers vil være risiko for betydeligt frafald.

Der arbejdes derfor også med vederlagsfri transport samt udkørende rygestoprådgivere som metoder til fastholdelse af borgere i rygestopforløbene.

Rygestopforløbene vil blive tilrettelagt individuelt eller i mindre grupper, alt efter hvad der giver de bedste forudsætninger for et succesfuldt rygestop for den enkelte borger.

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem sundhedskonsulenter i alle tre kommuner og medarbejdere fra socialområdet, som er afgørende for at kunne rekruttere og fastholde deltagere til rygestopforløbene.

Det er målsætningen at kunne tilbyde rygestopforløb for omkring 65 borgere årligt gennem projektperioden.

Sagen behandles som nævnt i Ældre- og Sundhedsudvalget i morgen og skal efterfølgende godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.