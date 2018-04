Psykiatrien forflytter og fyrer folk

Ifølge magasinet har 30 ansatte - fordelt på alle faggrupper - tirsdag fået at vide, at de enten omplaceres eller får en fyreseddel.

Psykiatridirektør Michael Werchmeister udtaler til Dagens Medicin, at omflytningerne blandt andet skyldes, at politikerne i Region Sjælland har ønsket at gøre et forsøg permanent.

Desuden har det betydning, at Arbejdstilsynet har givet et påbud til Psykiatrien Øst i Roskilde.

- Et andet satspuljeprojekt, vi gerne vil fortsætte efter bevillingens udløb, er akutte ambulante teams. Yderligere er der Relations- og Deeskaleringskonceptet, som er vores flagskib til at nedbringe tvang. Det skal udbredes til samtlige medarbejdere. Dertil kommer et påbud fra arbejdstilsynet i Roskilde, som betyder, at man bliver nødt til at sikre ekstra bemanding, udtaler Michael Werchmeister til Dagens Medicin.