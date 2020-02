Der er stor opbakning til Køge Skole Orkester og mange har glade minder fra enten deres egen eller børnenes tid i orkesteret. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Protester: - Vi kan da ikke bare sige farvel til vores skoleorkester!

Køge - 21. februar 2020

Byens skoleorkester er populært hos mange og derfor har forslaget om at nedlægge orkesteret også medført talrige protester på Facebook, hvor mange fortæller om gode oplevelser med musik og sammenhold:

- Jeg har med gru læst Kultur og Økonomiforvaltningens indstilling om at bespare Køge Skoleorkester væk - og når man så ydermere gør det, uden på nogen måder at have givet den frivillige forældre bestyrelse FKSO ,som lægger så mange frivillige timer i arbejdet omkring orkesteret, en mulighed for at komme med forslag til hvordan man muligvis kunne have lavet besparelser - så får jeg en meget dårlig smag i munden, lyder det i et opråb fra en mor, Tina Briting, der fortsætter:

- Som mor til en tidligere elev i Køge Skoleorkester, og 10 års medlemskab af bestyrelsen i Køge Skoleorkester, så husker jeg tydeligt den kæmpe forskel det var at lytte til de såkaldte samspils grupper fra musikskolen og så lytte til Køge Skoleorkester.

- Bæredygtigheden for Køge Skoleorkester er, at det de lærer at spille, det skal de bruge til en optræden lige om lidt - for dem har orkesteret nemlig ca. 20 af årligt. Så ud over at eleverne modtager enkelt undervisning på instrumenter, er til ugentlige orkesterprøver, så optræder de også de ca. 20 gange årligt - og det er det der gør den største forskel i elevernes musikalske udvikling. Men det gør også en kæmpe forskel i fællesskabsfølelsen hos musikanterne.

Hun fortsætter med at fortælle, hvordan en vigtig del af sammenholdet også er den årlige sommertur, hvor der oftest besøges venskabsorkestre i Norge og Tyskland. Her etableres venskaber på tværs af landegrænser, som ofte varer langt ud over tiden i Køge Skoleorkester:

- Når det bliver sagt, at tiden er løbet fra orkestre i uniformer - så er jeg også nødt til at protestere. Når man tager sin uniform på - så tager man samtidig en "rolle" på sig. Man er en del af et fællesskab og man får opmærksomhed og bliver beundret. Der er da heller ikke nogen tvivl om at orkestermedlemmerne er stolte af deres uniform. Man skal ikke holde fast i noget som ikke kan fungere, men hvor der er vilje er der vej og det ville klæde Køge Musikskole at vise lidt velvilje overfor Køge Skoleorkester og gøre en indsats for at bevare denne institution.

Hendes udmelding bliver støttet af mange andre historier om oplevelser med skoleorkesteret:

- Mine to drenge startede i skoleorkesteret for to og tre år siden. Det har været helt fantastisk at opleve det sammenhold og engagement der er blandt orkesterets medlemmer, bestyrelse og lærere - og ikke mindst orkesterets leder Arne. Det er en fornøjelse at se, hvordan mine drenge altid har glædet sig til at komme af sted, hvad enten det har været til øveaftener, nissemarcher, koncerter, lejrture m.v. At skulle forklare for dem, at det de sætter så stor pris på ikke er tidssvarende, har jeg end ikke forsøgt på. De håber så meget på, at skoleorkestret får lov at bestå. Det gør jeg også, lyder det fra en far.

- Jeg er så enig, lyder det fra en anden:

- Det er udover et godt tilbud til børn og unge om samvær og musik, Køges vartegn. Højtideligheden er i top, når musikken lyder gennem gaderne til jul og ved diverse officielle lejligheder.

Holdningen er således klar hos rigtig mange tilhængere af Køge Skole Orkester:

- Det vil da være en katastrofe at Køge ikke skulle have et skoleorkester - det må være en ommer!