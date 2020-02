Se billedserie Lørdag blev projekt Ren Strand indviet på Søndre Strand. Ideen opstod for blot en måned siden, og fra da af er det gået hurtigt for folkene bag, som også har oplevet stor opbakning til projektet. Foto: Mathias Hald, HS Film

Projekt »Ren Strand«: En lille ting der gør en stor forskel

Køge - 10. februar 2020

Selv når man gør en lille ting, kan det gøre en kæmpe forskel.

Så simpelt er det, hvis man spørger både initiativtagerne til projekt Ren Strand og Køgeborgmester Marie Stærke (S), som denne solbeskinnede lørdag, hvor forårsfornemmelserne folder sig ud over Søndre Strand i Køge, har budt ind til indvielse af et splinternyt projekt kaldet »Ren Strand.«

I al sin enkelthed har Ren Strand-folkene fået tilladelse til at sætte grønne indkøbskurve op ved Udsigten for enden af Søndre Molevej i et forsøg på at fremme mulighederne for at holde stranden ren og fri for plastik og andet affald.

Ideen opstod for blot en måneds tid siden, og der har dermed ikke været langt fra tanke til handling for Peter Hargreave fra Køge Folie Center, der er en af tovholderne på Ren Strand, og som lørdag byder velkommen til de 40-50 fremmødte.

- Vi gør det for de fem procent, der godt gider at gøre en forskel, og så håber vi, at folk vil spørge sig selv, »hvorfor ikke?«, og tage en kurv med, når de kommer herned for at gå en tur, siger han og fortsætter:

- Det kommer til at tage tid, men på sigt håber vi at kunne brede projektet ud, så vi rammer alle strande i Danmark. Og så vil vi ligeledes gerne oprette projekt Ren Park og Ren Skov. Det er nogle enorme opgaver, vi kaster os ud i, og det vil kræve noget fundraising at ramme hele Danmark, men vi er allerede godt i gang. Og vi er en hel forening nu, som er klar til at arbejde videre, siger Hargreave om projektet, som er ren non-profit.

Simpelt, men godt Helt konkret bliver de grønne indkøbskurve opstillet på en række steder ved strandene. Og skulle nogen få den dårlige ide at fjerne dem og måske bruge dem til andet, end det de er tiltænkt, nemlig at samle skrald i, kan man skanne QR-koden på kurvene og se, hvor de hører hjemme.

Og både håb og forventningen er så, at folk med hjertet det rette sted vil bringe kurvene tilbage, hvor de hører til, fastslår Peter Hargreave.

Projekt Ren Strand sponsoreres allerede af en række virksomheder, og Køge, i form af ETK, er den første kommune, der er med i Ren Strand. Marie Stærke (S) er da også både begejstret og beundrende over for projektet.

Kommunen har ikke skullet gøre andet end at tillade opsætningen af kurvene, og når et projekt som dette i høj grad spiller ind i hele tanken om klimahandling og bæredygtighed, giver det bare masser af mening, mener borgmesteren.

- Det er fascinerende, at de gode løsninger kan være så simple, og her har I, folkene bag projektet, virkelig også handlet hurtigt. Og det gør en stor forskel. Samtidig er det et projekt, hvor alle kan være med, og jeg håber, at brugerne af stranden vil tage ansvar og bidrage med at samle skrald, når de ser noget, der ligger og flyder, siger borgmesteren ved indvielsen lørdag, inden hun takker for initiativet.

Kort efter det sidste ord er sagt på Søndre Strand, tager de første driftige borgere da også en grøn kurv under armen og begiver sig ud på affaldsjagt.

Heller ikke her er der langt fra tanke til handling.