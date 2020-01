Her er det meningen, at Køge Eventyrland om få uger vil byde publikum indenfor til mange aktiviteter på et stort område. Men det vil kræve en landzonetilladelse og måske en ny lokalplan, vurderer en professor i jura. Foto: Anders Fallesen

Professor afviser »eventyrlig« påstand

Han er blevet bedt om at vurdere, hvorvidt Køge Eventyrland i Køge umiddelbart er dækket af Planlovens bestemmelse omkring "fritidsformål" eller hvorvidt et større projekt vil kræve en særlig tilladelse af Køge Kommune.

Planlovens § 37 er ikke nok, hvis man vil i gang med et større projekt som for eksempel en legepark.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her