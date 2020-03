Professionelt tyveri af træpiller fra shippingfirma

I løbet af weekenden har gerningsmænd skruet et beslag af hegnet ind til lagerpladsen, hvorved hegnet var trukket til side. Gerningsmændene her derved fået adgang til pladsen og lagerbygningerne, hvor de har stjålet ukendt antal træpaller med vareparti af SG blue point pellets. På pladsen kunne man se dækspor fra to forskellige køretøjer.

Politiet oplyser, at en ansat har forklaret, at dæksporene kunne stamme fra en gaffeltruck og en større lastbil.

- Tyveriet er sket hen over hele weekenden, så det er svært at sige nøjagtig hvornår, og det er svært for vidner at kunne se, at det er uautoriseret transport, når det er en lastbil eller et større køretøj, der har været derinde, konstaterer Martin Bjerregaard.