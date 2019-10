Køge Kommune vidste allerede i 2018, at der var problemer med taget på Teaterbygningen. Men først i foråret 2019 fik man lavet en rapport, der viser, at det har været livsfarligt at opholde sig i den store sal. Salen lukkes ned i morgen. Foto: Jens Wollesen

Problem siden 2018: Sne kunne få taget til at styrte sammen på koncertsted

køge: Taget på Teaterbygningen er i så dårlig stand, at et snevejr ville have kunnet få en lang række 400 kilo tunge betonelementer til at styrte ned i den store sal. Sådan lyder konklusionen fra Teknologisk Institut og ingeniørfirma Lyngkilde, som har udarbejdet en rapport for kommunen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her