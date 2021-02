Se billedserie I første omgang lød det, at medarbejderne på landets fri- og privatskoler selv skulle teste hinanden internt, hvis de ville have lyntest på skolen. Men nu kan kommunerne umiddelbart godt hjælpe med lyntest alligevel, siger KL. Det glæder Lars Pilmark, der er skoleleder på Køge Private Realskole. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Privatskoler ville ikke teste sig selv - og nu kan de godt få hjælp alligevel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Privatskoler ville ikke teste sig selv - og nu kan de godt få hjælp alligevel

Køge - 12. februar 2021 kl. 10:08 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

- Jeg vil ikke lade lærerne teste hinanden, fastslog Lars Pilmark, der er skoleleder på Køge Private Realskole, torsdag eftermiddag.

Og på Herfølge Friskole var der ligeledes modstand imod, at medarbejderne efter en kort oplæring skulle pode og lave lyntest på hinanden, som den umiddelbare mulighed lød.

- Det giver ikke mening, at vi selv skal stå for det. Der er noget etisk ukorrekt over, at vi som personale skal stå og teste hinanden som kollegaer, og lærerne har absolut ikke lyst til at teste hinanden, så det har vi valgt ikke at gøre, fortalte skolens leder Mette Henningsen torsdag.

Deres kommentarer kom på baggrund af, at der indtil da var lagt op til, at det kun ville være folkeskolerne, som kunne få hjælp til at foretage lyntest i forbindelse med genåbningen af skolerne, mens fri- og privatskolerne altså selv skulle stå for testene.

Den forskel mødte blandt andet kritik fra Danmarks Private Skoler og Fri Skolers Lærermening, som udtrykte kritik i mediet Skolemonitor, og efterfølgende kritiserede flere politikerne i Folketinget også, at de frie grundskoler ikke kunne få samme hjælp til lyntest som de kommunale skoler.

Parat til at give en hånd Nu ser situationen dog ud til at ændre sig, for allerede torsdag aften fortalte formanden for Kommunernes Landsforening (KL), Jacob Bundsgaard (S), at kommunerne godt kan gå i dialog med fri- og privatskoler om lyntest.

Udtalelsen kommer efter, at Sundhedsministeriet har afklaret, at der er såkaldt hjemmelsgrundlag for at samarbejde med de private skoler, skriver Ritzau.

- Der har ikke været hjemmel, før vi har fået det afklaret. Nogle kommuner er allerede langt i samarbejdet, men afklaringen er der først nu. Det er godt, og vi er parat til at give en hånd med, understreger Jacob Bundsgaard til mediet.

Hvad der helt konkret ligger i den kommunale håndsrækning til de fri grundskoler, er endnu uklart, men KL-formanden siger til Ritzau, at »friskolerne skal sørge for, deres medarbejdere bliver testet, og det vil vi gerne hjælpe med.«.

En fordel for nogle lærere Hos Køge Private Realskole er man tilfreds med, at kommunen umiddelbart kan hjælpe med at foretage lyntest.

- Det er nyt for mig, men det er fint, siger Lars Pilmark fredag morgen og uddyber:

- Vi vil gerne have samme tilbud, som alle andre har, så det lyder som en god idé.

Han tror, det kan blive en fordel for de lærere, som i øjeblikket er tilbage og undervise de yngste elever på skolen i Ølby.

- Det kan betyde noget rent praktisk for dem, men der er også mange lærere, som bor langt væk og arbejder hjemmefra, så for dem vil det nok ikke gøre en forskel, for de almindelige testcentre er til at komme til, hvis man vil det, pointerer Lars Pilmark.

Bør få den samme hjælp På Herfølge Friskole afventer man nu først og fremmest en officiel melding om, at skolen reelt kan få hjælp til at foretage lyntest, men hvis det bliver tilfældet, er det positivt.

- Det ville være godt, hvis vi får lige vilkår i forhold til de kommunale skoler, for corona er et landsdækkende problem. Der bør være den samme hjælp, og det skal ikke være et spørgsmål om privat- eller folkeskole, så hvis vi får den samme hjælp, er det godt, påpeger Mette Henningsen, da DAGBLADET fanger hende på telefonen fredag morgen.

Hun tror ligeledes, det kan gøre tingene lidt nemmere for de lærere, som er tilbage på skolen, hvis de kan tage en lyntest i en kort pause, men skolelederen fortæller, at flere medarbejdere hellere vil have en PCR-test frem for lyntesten, og derfor vil det ikke gøre den store forskel for dem.