Privatskole vil udvide med stor hal og nye faglokaler: Vi glæder os

Køge - 14. december 2020

I dag er der ikke meget andet end jord på grunden ved Bækgårdsvej, men står det til Borup Privatskole, skal en ny, stor hal vokse frem på området sammen med to nye faglokaler. En samlet udvidelse på omkring 1.200 kvadratmeter.

Endnu er udvidelsen ikke endeligt vedtaget, men tirsdag vil byrådet med stor sandsynlighed sende et lokalplanforslag i høring. Et forslag, der i sidste ende skal godkendes for at give mulighed for udvidelsen af Borup Privatskole.

Det er skolens ønske at udvide skolen, og det vil som nævnt resultere i en ny sportshal, hvor man fremover vil kunne afvikle idrætsundervisningen og samle hele skolen.

- Lige nu er vi afhængige af at leje os ind hos Skovbohallen, når de ældste elever skal have idræt, så det giver os fleksibilitet at have vores egen hal til undervisning. Derudover giver det os et sted, hvor vi alle sammen kan samles, for lige nu er vores største rum idrætssalen for de mindste klasser. Den er kun stor nok til 150 personer, og vi har 210 elever, påpeger Maja Grønlund Larsen, der er skoleleder på Borup Privatskole.

I dag skal de ældste elever gå et godt stykke frem og tilbage til Skovbohallen, når de skal have idræt, og idrætsfaciliteterne for de yngste kan også godt bruge en opgradering, da der er ikke er nogen omklædningsfaciliteter, fortæller Maja Grønlund Larsen.

En ny hal tæt op ad vejen vil ligeledes betyde, at Borup Privatskole bliver mere synlig i bybilledet, vurderer skolelederen.

- I dag kan skolen godt være lidt usynlig i bybilledet, fordi man skal ind ad en lille stikvej, så det kan være svært at se skolen, men det bliver noget mere tydeligt med en stor, fin hal, siger Maja Grønlund Larsen.

Fagligt løft Udover hallen er det meningen, at der skal bygges to nye faglokaler på grunden ved Bækgårdsvej. De nuværende lokaler til billedkunst og musik er nemlig ikke specielt tidssvarende, fortæller skolelederen.

- Det glæder vi os til, for det vil give et fagligt løft til undervisningen, og samtidig vil de nuværende lokaler blive ledige til de ældste klasser, når vi forhåbentlig kommer igennem byggefasen og når i mål.

I begyndelsen af 2017 købte Borup Privatskole de tidligere bygninger på grunden, hvor udvidelsen er planlagt, og dengang var det først og fremmest med henblik på at udvide skolens bygningsmasse. Der var dog ingen endelige planer, og flere ting var i spil for at løse udfordringen med den trange plads, fortæller Maja Grønlund Larsen. Men i løbet af 2018 landede skolen på idéen om at bygge en ny hal, og i efteråret i år blev de tidligere bygninger på matriklen revet ned, så der nu er plads til et nyt byggeri.

Et byggeri, som vil give privatskolen mere fleksibilitet i hverdagen.

- Det kommer til at give os fleksibilitet, hvis vi eksempelvis vil have en fagfag med idræt hele dagen, ligesom det vil give et fagligt løft til andre fag og generelt mere plads til eleverne, pointerer Maja Grønlund Larsen og fortsætter:

- Jeg håber også, at når vi har nye forældre på rundvisning, og de ser en tidssvarende gymnastikhal, vil de I højere grad få lyst til at sende deres børn herned.

Skolen har ikke en endelig dato på, hvornår udvidelsen kan stå klar, hvis den bliver godkendt, men ifølge skolelederen vil det tage omkring seks til otte måneder - hvis vejret arter sig - fra byggeriet begynder, til det er færdigt.

- Hvis alt går efter planen, så håber vi, at det kan stå klar i slutningen af 2021, fortæller Maja Grønlund Larsen.