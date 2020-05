Sagen er ikke slut, men bestyrelsesformanden for Køge Private Realskole forklarer, at der nu er »kommet ro på.« Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Privatskole fortsat under lup: Krævede navne på whistleblowere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Privatskole fortsat under lup: Krævede navne på whistleblowere

Køge - 04. maj 2020 kl. 19:00 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen om Køge Private Realskole kører endnu, men på skolen er man fortrøstningsfuld for afgørelsen. Undervejs krævede bestyrelsesformand uden held indsigt i de anonyme henvendelser.

Skolens konflikthåndtering, samarbejdet med forældrene, skolens økonomi og samarbejdet med en bestemt rekrutterings- og coachingvirksomhed.

Spørgsmålene har været mange fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der siden efteråret 2019 har haft Køge Private Realskole under såkaldt enkeltsagstilsyn på baggrund af en række anonyme henvendelser.

Af to omgange har privatskolen svaret på skriftlige spørgsmål fra styrelsen, de seneste i marts i år. Indtil videre har konklusionen lade vente på sig, men ifølge DAGBLADETs oplysninger går der ikke mange dage, før Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kommer med sin afgørelse i sagen.

Bedre kommunikation

På skolen i Ølby ved man dog allerede, at kommunikationen er et af de springende punkter.

- I og med at der ikke er nogen konklusion, så er det svært at sige, præcis hvor vi står. Jeg ved, at styrelsen mener, vi godt kunne blive bedre til at kommunikere på nogle områder, og det er noget, som vi har arbejdet med siden 2017, hvor skolen lavede en kommunikationsstrategi, fortæller Jens Birk, der er bestyrelsesformand for Køge Private Realskole, og fortsætter:

- Vi fik lavet en strategi, som forsøger at sætte rammerne for, hvordan vi kommunikerer, og det er klart, når det drejer sig om en hel organisation, så tager det tid at implementere.

- Der er kommet ro på

Selvom sagen har kørt i over et halvt år, er bestyrelsesformanden relativ fortrøstningsfuld for afgørelsen.

- Hvis vi vidste, at vi havde drevet skolen i strid med reglerne og med risiko for at miste vores tilskud, så ville vi være pressede over den manglende konklusion, men det er ikke den situation, vi har været i. Vi har haft en situation i forhold til medarbejderne og trivsel, og det er en lidt anden situation, specielt taget i betragtning af, at der, langt hen ad vejen, er kommet ro på nu, påpeger Jens Birk.

Situationen, som Jens Birk hentyder til, drejer sig blandt andet om den nu tidligere skoleleder, der måtte sige farvel til privatskolen i efteråret.

- Vi må konstatere, at der er sket en polarisering i medarbejdergruppen, og det kan vi ikke holde til, lød det dengang fra Jens Birk.

Efterfølgende ansatte privatskolen Lars Pilmark som ny, midlertidig skoleleder. En beslutning, der siden da er gjort permanent. Dermed har privatskolen ansat sin fjerde skoleleder på blot fire år.

Ingen kommentarer

Ifølge Jens Birk er Køge Private Realskole klar til at lytte til de eventuelle krav, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet måtte komme med.

- Jeg tænker, at styrelsen arbejder med det, de skal arbejde med, og så må de konkludere på det. Hvis det betyder, at der er noget, vi skal gøre bedre, så skal vi selvfølgelig gøre det bedre, siger bestyrelsesformanden.

Det fremgår af en aktindsigt i sagen, at han tidligere på året anmodede om indsigt i alle de anonyme henvendelser, som ikke kom fra ansatte på privatskolen. En anmodning, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afviste.

Hvorfor ville du have indsigt i whistleblower-henvendelserne?

- Det vil jeg ikke kommentere, lyder det kort fra Jens Birk.

DAGBLADET ville ellers gerne vide, hvad bestyrelsesformanden skulle bruge navnene på whistleblowerne til, og hvad han tænker om, at styrelsen ikke gav ham indsigt i henvendelserne.

Ingen coaching

Som tidligere nævnt har styrelsen spurgt ind til skolens brug af et bestemt rekrutterings- og coachingfirma. Firmaet har blandt andet været med til at rekruttere den nu tidligere skoleleder, som havde sin sidste arbejdsdag i efteråret, men ifølge Jens Birk har hverken ansatte eller bestyrelsesmedlemmer modtaget coachingydelser fra firmaet.

Kilder med indblik i skolen har dog til DAGBLADET sagt det modsatte. De fortæller som førstehånds- og andenhåndskilder, at der har fundet coaching sted på skolen. Hvordan hænger det sammen?

- Når man læser det, som styrelsen har spurgt om, og læser mit svar, så hænger det rigtig godt sammen. Man skal se det i sammenhæng af, at vi blev spurgt om coachingaftaler for 2019 mellem skolen, den tidligere skoleleder eller bestyrelsen, og her er svaret nej, det har der ikke været. Der er ikke lavet nogen aftale med den tidligere skoleleder eller andre medarbejdere, som jeg ved af, fastslår Jens Birk og fortsætter:

- Om andre medarbejdere er gået til en mellemleder og har lavet aftaler om coaching, er ikke et bestyrelsesanliggende, så det er jeg ikke informeret om.