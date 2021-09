Se billedserie En stor del af kunderne på Lotte Rex? og Lotte Raahauges jordemorklinik er enten førstegangsfødende, som har hørt, at tiden er knap i det offentlige, eller andengangsfødende, som har noget med i baggagen, som gør at de har brug for en anden oplevelse. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Privatpraktiserende jordemødre: Vi vil have tid til at hjælpe kvinderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Privatpraktiserende jordemødre: Vi vil have tid til at hjælpe kvinderne

Køge - 28. september 2021 kl. 05:20 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

En fødsel er en livsbegivenhed, som kvinder husker den fra den dag, de føder deres barn, og resten af livet. Det er en kæmpe omvæltning i kvindernes liv at blive mor og usikkerhed og store følelser ræser rundt i kroppen.

Derfor kræver det tid, ro og fokus både før, under og efter fødslen. Sådan lyder det fra de to jordemødre, Lotte Raahauge og Lotte Rex. De har begge arbejdet på offentlige fødeklinikker, men frustrationen over, at de ikke havde tid til at tage sig ordentligt af de gravide kvinder, har fået dem begge til at vende hospitalerne ryggen og i stedet starte som privatpraktiserende jordemødre.

På fredag åbner de deres egen jordemorklinik i Køge.

- Der er aldrig tid til at gøre det godt. Tid og ro er en kæmpe faktor, og der er mange flere muligheder for det, jeg kan, og det jeg kan tilbyde de gravide ved at være privatpraktiserende. Det er, fordi det offentlige er, som det er, at der er grobund for en forretning som vores, siger Lotte Raahauge.

De to jordemødre er langt fra de eneste, der har forladt det offentlige. 13 procent af alle jordemoderstillinger står ledige på Region Sjællands fødeafdelinger. Værst står det til på regionens største fødeafdeling i Roskilde, hvor det er op imod 20 procent.

Lotte Raahauge har selv arbejdet på sygehuset i Roskilde, men valgte at stoppe i 2017 for at blive selvstændig.

- Som privatpraktiserende kan jeg selv bestemme. Det er ingen hemmelighed, at der er rimelig presset på de offentlig fødegange. Jeg syntes, at det er barskt af være jordemor i offentlig regi. Jeg mærkede allerede det pres for ti år siden. Så for mig giver det mere mening at åbne en privat klinik, hvor jeg kan bruge alle mine kompetencer i ét. Jeg har en del uddannelser ingen for faget, og her kan jeg byde på det hele, forklarer Lotte Raagauge.

En fødsel, man kan være i

Indtil for få måneder siden kendte de to partnere ikke hinanden. Men de har fundet sammen i en fælles ambition om støtte og hjælpe de gravide kvinder før fødslen og forberede dem bedst muligt på livet som mor bagefter.

- Selvfølgelig er det udfordrende at føde, men hvis man får en fødsel, som man kan være i, betyder meget for amningen og for moderskabsdannelsen. For det at blive ny mor, siger Lotte Rex.

Klinikken tilbyder både et fuldt jordemorforløb, men der er også en masse mere specialiserede tilbud. Et af dem handler om fødselsmodning, der kan sætte fødslen i gang uden brug af medicin, og få et barn, der står forkert i livmoren, til at stå rigtigt med hovedet nedad, som det skal. Metoden hedder rebozo.

- Man bruger et stort tørklæde til at ryste bækkenet, så babyen indstiller sig rigtigt. Det betyder, at pigerne får nogle bedre fødsler. Langt de flest piger går spontant i fødsel, de får hurtigere fødselsforløb og de får færre indgreb undervejs, fortæller Lotte Raahauge, som også bruger akupunktur til at sætte fødsler i gang.

Selve fødslen skal stadig foregå på en offentlig fødeklinik, for det tilbud har jordemorklinikken ikke.

Far skal med Lotte Rex arbejder blandt andet med yoga for gravide og fødselsforberedelse for par.

- Jeg er meget interesseret i par-delen, for fædrene vil virklige gerne med og have noget at gøre under fødslen, så de kan støtte deres partner. Så det giver meget mening at have dem med til forberedelsen, siger Lotte Rex, der tidligere har arbejdet med fødselsforberedelse for unge eller sårbare familier.

Forberedt på at amme Et andet tilbud, som Lotte Rex har specialiseret sig i, er ammevejledning og ammeforberedelse.

- Det er der et stort behov for, når de nybagte mødre kommer hjem så tidligt, nogle gange bare seks timer efter, at de har født. De kommer ud fuldstændig fortumlede. Fødslen er en relativ kort begivenhed i forhold til, at du bagefter sidder med en lille baby, som skal pusles og passes og ammes og bades. Det synes jeg ikke, at det offentlige forbereder familierne godt nok på, siger Lotte Rex.

- Vi oplever, at fødslen kan have været ok, men når man kommer hjem og ikke ved ret meget om babyer, så koster det på overskudskontoen. Men når vi både har arbejdet med forberedelse på fødslen, men også på amningen, så kommer kvinderne lettere igennem de første uger med den nyfødte. Jeg har et kæmpe hjerte for familierne efter fødslen, for jeg har set så mange kørt helt ned, fortæller hun.

For andre kvinder handler det måske om at få talt et problematisk fødselsforløb igennem med en fagperson.

- Hvis ikke fødsel har været som man håbede, skal man bruge de erfaringer til at gøre den næste fødsel god. Derfor laver jeg også fødselsplaner. Så snakker vi om den tidligere fødsel, om hvad man var ked af og får sat det på plads. Nogle gange er det de mest simple ting, der skal til for at få fødslen til at gå godt, men det ved pigerne ikke. Så er det vores opgave at hjælpe dem på plads. Det er godt at få snakket det igennem og få det op på en hylde, siger Lotte Raahauge.