Mandag mødte 12 skolebørn og 35 børn på dagtilbudsområdet op til pasning i Køge Kommune. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Privatansatte kan også få passet børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Privatansatte kan også få passet børn

Køge - 19. marts 2020 kl. 15:57 Af Anders Holt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I første omgang var det forældre, der er ansat i sundhedsvæsenet, politiet og andre steder, der er kritisk vigtige at holde kørende, der fik bevilget nødpasning, efter størstedelen af de offentlige servicetilbud lukkede ned. Men der er stadig også mulighed for, at man som privatansat kan få passet sine børn, hvis man arbejder et sted, der ikke har sendt de ansatte hjem, siger direktør Henrik Laybourn fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

- Men det er kun, hvis man har afsøgt alle andre tænkelige muligheder for pasning. Som det jo også gælder for alle andre, der har fået bevilget pasning, siger han.

Skal have spurgt andre Det er lykkedes langt de fleste at skaffe pasning til deres børn. Mandag mødte 12 skolebørn og 35 børn på dagtilbudsområdet op til pasning i Køge Kommune. Fælles for dem er, at de er under 10 år gamle, og at forældrene har overvejet alle andre tænkelig pasningsmuligheder i familie og omgangskreds. Regeringen opfordrer nemlig stadig alle forældre og familier til at holde børn hjemme, hvis det kan lade sig gøre.

Også privatansattes børn Er man ansat i et privat firma, hvor man ikke kan holde fri, har man som sagt også ret til at få passet sine børn under 10 år, hvis man først har overvejet andre muligheder.

- Hvis man ikke kan få passet sine børn og ikke kan få hverdagen til at hænge sammen uden pasning, kan man selvfølgelig få passet. Også hvis behovet skulle ændre sig, fordi der bliver lavet noget om på ens arbejdsplads, siger Henrik Laybourn.

Færre end ventet Da Køge Kommune i sidste uge åbnede for ansøgningen til pasning, ventede man, at langt flere ville have brug for det. Man troede også, at man i første omgang havde afvist for mange.

Derfor blev der i fredags endnu engang kigget på behov og ansøgninger.

- Men det viste sig faktisk, at langt færre end ventet havde brug for hjælp. Langt langt de fleste har altså valgt at holde børnene hjemme. Det er meget positivt og overraskende at se, at så mange passer derhjemme og kun har brug for kommunal pasning i de mest alvorlige tilfælde, siger han.

I Køge Kommune er der tilmeldt 3.300 på dagtilbudsområdet. Ud af folkeskolens cirka 6.100 elever går 2.166 i 0.-3. klasse og er derfor omfattet af tilbuddet om nødpasning. Kun i alt 47 børn bliver som sagt passet i disse dage.

Behov kan ændre sig Folk har forstået alvoren i forhold til at reducere smitten, mener Henrik Laybourn. Men derfor kan behovet for at få passet sagtens ændre sig.

- Det kan være ændringer på ens arbejdsplads, komme nye vagtplaner eller andet, som gør, at man alligevel får brug for at få passet. Så må vi finde en løsning, siger han.

Reglerne som gælder Er det ikke muligt at finde anden pasning, er gælder følgende kriterier stadig for at blive bevilget nødpasning i Køge Kommune.

For 0-9-årige børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige, og forældrene har søgt andre pasningsmuligheder, kan der bevilges pasning. Det samme gælder for 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har sendt medarbejderne hjem. Og for børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Forældre, som får behov for pasning, fordi deres situation ændrer sig, skal som sagt kontakte deres lokale dagtilbud eller skole, lyder det fra Køge Kommune.