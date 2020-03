Forvaltningen anbefaler, at man gør fem parkeringspladser ved Tøxensvej og Lovparken til to-timers parkering. Arkivfoto

Privat fællesvej var fejlagtigt en del af betalingszonen

Køge - 30. marts 2020 kl. 18:08 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lille sidevej til Tøxensvej har ved en fejl været en del af betalingsparkeringszonen, selvom det var en privat fællesvej. Nu ventes i alt fem parkeringspladser på vejen igen indlemmet i bufferzonen.

Forvaltningen anbefaler nu over for Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge, at man godkender to timers parkeringsrestriktion på en lille sidevej til Tøxensvej ud mod Lovparken.

Her findes fem parkeringspladser, som hovedsageligt bruges til besøgende, som skal til Lovparkens legeplads.

Problemet er bare, at vejen hidtil har været klassificeret som en privat fællesvej, hvilket forvaltningen opdagede før jul. Ved en fejl har pladserne indtil da dermed været en del af kommunens betalingsparkering, som trådte i kraft i januar 2018.

I januar i år fjernede kommunen så kravet om betaling på de fem pladser, men det har medført, at pladserne i høj grad bruges til langtidsparkering i stedet. Det strider imod parkeringspladsernes formål om at være til rådighed for besøgende, der skal til Lovparken og dens legeplads.

Det er i det lys, at man nu skal se forvaltningens indstilling til udvalget om at indføre tidsrestriktion på to timer på parkeringspladserne. Det kan formelt ske, fordi man er i gang med at opklassificere vejen fra privat fællesvej til offentlig vej.

To timers parkering Det konkrete forslag til politikerne går på, at restriktionen på maksimalt to timers parkering skal være gældende i tidsrummet 8.00 til 18.00 på hverdage samt 8.00 til 15.00 lørdag. Derudover er der fri parkering.

- Således vil overgangen til betalingsparkering igen ikke være stor, da de fem pladser ligger i bufferzonen, hvor der i forvejen er to timers gratis parkering i samme tidsrum, med mulighed for efterfølgende betaling, skriver forvaltningen i sagsfremstillingen til Teknik- og Ejendomsudvalget..

Sagen skulle have været behandlet af politikerne på marts' udvalgsmøde, men dette blev udsat grundet Covid-19, og derfor ventes sagen behandlet på næstkommende møde.