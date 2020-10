Se billedserie Livah, Xenia og Samantha har sammen med resten af 4.a fra Højelse Skole selv bygget et fantasidyr, der kan bevæge sig ved hjælp af programmering og kodning. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Prisvindende fantasydyr kodet og designet af elever Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Prisvindende fantasydyr kodet og designet af elever

Køge - 01. oktober 2020 kl. 08:23 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Dyret er beklædt med brunt stof. Fra hovedet og de to hvide følehorn snor orange ledninger sig ned i en chip - en såkaldt micro:bit - som dyret holder i armene. Armene er lavet af avis, mens halen er af stof, hovedet af flamingo og kroppen af en tom flaske opvaskemiddel. Da pigerne sætter ledningerne i den bærbare computer og trykker på tastaturet, begynder dyrets følehornene at dreje rundt ved hjælp af en servomotor.

Det hjemmelavede »superdyr« hedder Ermy, og som navnet muligvis antyder, er det en blanding af et egern og en rød skovmyre. Det er eleverne i 4.a på Højelse Skole, som har designet og bygget dyret. Alt sammen som en kulmination på et længere undervisningsforløb udviklet af DR i samarbejde med Center for Undervisningsmidler, hvor børn har skulle skabe deres egne unikke superdyr med teknologi.

I skoleklasser i hele landet har eleverne indsamlet viden om danske dyr, skulle sammensætte forskellige dyrs egenskaber på nye måder og bringe dem til live ved hjælp af kreativitet, kodning og teknologi.

For eleverne i Højelse har det været en spændende og anderledes oplevelse at få undervisning i kode og skulle bygge et dyr fra bunden.

- Det var rigtig sjovt at prøve noget nyt og lære at kode, fortæller Xenia fra 4.a.

Tværfaglige løsninger

Sammen med klassekammeraterne Livah og Samantha fortæller hun ivrigt om, hvordan klassen har fundet på dyret, dets navn og lært at bruge kode på computeren. Det har heller ikke været helt nemt at skulle kombinere et egern og en skovmyre, så det lignede en blanding af de to dyr, fortæller Xenia.

Spørger man børnenes lærer Rasmus Egededahl, er det essentielt, at eleverne lærer om andre slags teknologier end de traditionelle, og hvordan tingene i praksis er skruet sammen.

- Det er en livsvigtig evne at have forståelse for, hvordan tingene fungerer, og have en idé, om hvordan tingene virker konkret, så man kan tænke systemisk, fortæller han og uddyber:

- Eleverne lærer også at arbejde sammen og løse problemerne selv langt hen ad vejen. De kan støtte hinanden på forskellige områder, og det er der gode muligheder for, når undervisningen går på tværs af fag som for eksempel matematik, natur/teknik og billedekunst.

Bedste superdyr

Langt hen ad vejen handlede det for 4.a om at have det sjovt og lære noget nyt, men eleverne var også bevidste om, at de var en del af en landsdækkende konkurrence, hvor deres superdyr Ermy dystede mod mange andre kreative projekter.

- Vi havde faktisk ikke tænkt på, at vi kunne vinde, fordi der var så mange andre med, fortæller Livah på ni år.

Men det gjorde klassen altså, og det blev offentliggjort for nylig under DRs såkaldte Ultra:bit LIVE show, hvor Xenia, Livah og Samantha sad klar »i den anden ende« foran computeren, da klassen blev råbt op som vinder af vært Sofie Østergaard.

- Det var rigtig fedt, da vi vandt, husker Samantha, og fortsætter:

- Resten af klassen så med i et andet rum, og da de lidt forsinket så, at vi havde vundet, råbte de helt vildt højt »yay«.

Børnene fortæller om stolte forældre, som så showet live, og også Rasmus Egededahl kalder sig for en »stolt lærer«.

Udover forskellige præmier og et diplom har 4.a fra Højelse Skole også vundet en plads på ultra:bits vinderstand på Science EXPO, som efter planen skal afholdes i april 2021. Her kan eleverne præsentere Ermy for fagpersoner og andre nysgerrige besøgende.