Borgmesteren Marie Stærke (S) er stærkt bekymret for stigende udgifter til det specialiserede socialområde og kan godt frygte, at det kan resultere i besparelser - om end mindre end set tidligere. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Presset økonomi: - Kan godt frygte, at vi kigger ind i besparelser

Køge - 16. juli 2021 kl. 06:08 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Det blev ikke til nogen større økonomisk håndsrækning til landets kommuner, der havde håbet på større udbytte øremærket det specialiserede socialområde.

Men forsommerens økonomiaftale, som Kommunernes Landsforening og regeringen indgik, gav ikke det fornødne boost til det økonomisk svært styrbare område, som Køge Kommune har kæmpet i årevis med at tøjle. Det får borgmester Marie Stærke (S) til at opfordre byrådet til at være påpasselige i den kommende tid.

Mindre besparelser? Da perspektiverne i kommunens anden økonomiske redegørelse for 2021 for nylig blev drøftet i byrådssalen, sagde borgmesteren:

Det specialiserede socialområde Flere og flere borgere lever med psykiske, fysiske eller sociale vanskeligheder. Og antallet af mennesker, der efterspørger hjælp af kommunen, stiger markant. Når kommunerne skal hjælpe flere, giver det et pres på kommunernes økonomiske ramme.

Området går under betegnelsen det specialiserede socialområde og dækker blandt andet over udsatte børn og unge, voksenhandicappede og borgere med psykiske lidelser.

Kilde: Kommunernes Landsforening - Jeg vil gerne hejse et bekymringsflag for udgifterne på det specialiserede socialområde, for ligesom resten af Danmark oplever vi stigende udgifter til netop dette, lød det, inden Marie Stærke fortsatte:

- Desværre imødekom den nyligt indgåede økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen ikke det ellers landsdækkende ønske om, at vi skulle imødekommes her. Jeg forudser desværre, at det vil være noget, vi kommer til at skulle håndtere i næste års budget. Indtil videre ser det ud til, at vi kan klare det selv i indeværende år dette års budget, men når næste års budget skal lægges, kan det blive med lodder og trisser for at få det til at hænge sammen. Ellers kan jeg godt frygte, at vi kigger ind i besparelser, om end mindre end vi har set tidligere, sagde Marie Stærke.

Under landsgennemsnittet En anden brik i puslespillet er, at Køge Kommune i forvejen ligger lavt, når det kommer til, hvor mange midler der afsættes og spenderes på det specialiserede socialområde, slår borgmesteren fast.

- De store overskrifter for problemstillingen er, at der er flere borgere, som kommer til, og at de lever længere. Men der er også et problem i forhold til corona, ligesom vi kan konstatere, at der er flere børn, som har psykiske lidelser. Mens vi er presset fra flere sider, ligger vi samtidig i index 87. Så vi ligger langt under landsgennemsnittet, i forhold til hvad vi bruger af penge på dette område. Det ændrer ikke ved, at der er nogle bekymringspunkter, som vi bliver nødt til at tage hånd om, sagde hun på byrådsmødet.

Økonomistyringen Venstregruppeformand Ken Kristensen mener, at problematikken spiller ind i en bredere sammenhæng, og han stiller spørgsmålstegn ved økonomistyringen.

- Vi har stået i denne situation mange gange, hvor et udvalg har overskredet budgettet. Tit og ofte er der forklaringer på det, sagde han og fortsatte:

- Det er der også her, og jeg er enig i, at det er et bekymringspunkt. Måske især fordi vi kan ende med, at skubbe regningen videre til det kommende byråd, hvilket ikke huer os. I den sammenhæng kan jeg ikke lade være med at nævne, at det ikke er mere end ni måneder siden, at parterne bag budgetforliget roste sig selv for den gode økonomistyring, som gjorde, at man kunne bruge en masse penge med det seneste budget. Jeg har gennem de seneste tre år kigget på de forskellige budgetter i udvalgene og erfaret, at vi faktisk har overskredet dem med mere end 100 millioner kroner over hele perioden. Om det er god økonomistyring eller noget andet, skal jeg ikke være dommer over. Jeg ved bare, at man skal vare sine ord, når man udtaler sig og være tro mod tilliden fra borgerne. De ikke må miste den tillid, sagde Ken Kristensen på byrådsmødet.

- Det er underfinansieret Lissie Kirk (S), formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, understreger, at udfordringerne ikke alene skal ses i et lokalt perspektiv.

- For at sige det helt klart og tydeligt; de udfordringer, som vi ser på botilbudsdelen, er ikke alene et Køgefænomen. Det er en landstendens. Derfor havde vi sammen med landets øvrige kommuner set frem økonomiforhandlingerne. Men desværre - og noget uventet - blev kommunerne hverken helt eller delvist kompenseret, sagde Lissie Kirk på byrådsmødet.

Hun tilføjede, at man derfor anbefaler at afvente den årets tredje økonomiske redegørelse til efteråret, hvor man givetvis har et mere fyldestgørende billede af økonomien, før man sætter for meget andet i søen

Lissie Kirk kalder desuden 2021-budgettet for »underfinansieriet.«

- Indekstallet på 87 siger måske ikke så meget, men vores udgangspunkt er lavere end så mange andre kommuner, og derfor har vi heller ikke nogen snuptagsløsninger, vi kan sætte i søen.

Et blik på tallene fra den anden økonomiske redegørelse viser, at der ifølge forvaltningens beregninger er et forventet merforbrug på mellem 15,5 og 16,5 millioner kroner »vedrørende refusionsomlægningen på Børne- og Socialområdet samt botilbudsområdet.«

Klar vækst i tallene Også Socialstyrelsen har i den senere tid hejst et bekymringsflag, som borgmesteren nu gør det. I en pressemeddelelse i forsommeren fremlagde styrelsen en undersøgelse, som man havde gennemført blandt en række af landets kommuner.

Her svarede 76 procent af de adspurgte kommuner, at man »oplever vækst i antallet af børn og unge med autismespektrumforstyrrelse, mens 52 procent oplever vækst i børn og unge med selvskadende adfærd. 44 procent oplever vækst i antallet udsatte unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd.«

Kommunerne svarede desuden, at de oplever store udfordringer i forhold til at sætte ind med forebyggende og mindre indgribende indsatser.

»Derudover angiver 46 procent af kommunerne, at de på børne- og ungeområdet oplever udfordringer med at udvikle kvaliteten af sociale indsatser og metoder, mens det på voksenområdet er 33 procent af kommunerne,« skrev Socialstyrelsen i pressemeddelelsen.