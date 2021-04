Se billedserie Pantstationerne er blevet populære, men det betyder også, at de nogle gange bliver fyldt så hurtigt op, at Dansk Retursystem ikke kan følge med at tømme dem. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Pressede pantstationer melder pas Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pressede pantstationer melder pas

Køge - 23. april 2021 kl. 14:03 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Corona har tilsyneladende gjort det hjemmearbejdende folk ekstra tørstige.

Hos Dansk Retursystem oplever de nemlig, at nogle pantstationer i den seneste tid har fået forøget mængden af pant med helt op til 40-60 procent, alt efter hvor de er placeret.

- Siden Danmark lukkede ned har der været et kæmpe pres på stationerne og når de er fyldte, så er vi nødt til at lukke dem ned for en tid. Men de er faktisk ikke gearet til at de skulle blive så voldsomt populære, og vi arbejder på at løse problemet, forklarer Mette Klint, der er kommunikationsmedarbejder hos Dansk Retursystem.

Det er blandt andet pantstationen ved Køge, som står i Ølby, der har været overbelastet og hvor nogle brugere derfor har oplevet at køre forgæves i den seneste tid.

Stationen var blandt de første »forsøgsstationer«, der blev stillet op og er derfor efterhånden fyldt med »gammel« teknologi, som altså kan have svært ved at håndtere de øgede mængder pant.

Det er også grunden til, at man i den seneste tid har oplevet, at systemet var lukket ned.

- Der har ikke været noget galt, men den har bare været fyldt, siger Mette Klint og fortæller, at for en sikkerheds skyld bliver der sendt en tekniker ud for at se på stationen.

På den baggrund er Dansk Retursystem ved at se på, hvordan pantstationerne kan udvikles - så de også bliver mere rentable.

Det er nemlig forholdsmæssig dyrt at have vognmænd eller serviceteknikere til at tømme og tilse stationerne.

- Vi er ved at udvikle et system, hvor man bare »hælder« panten i stationen, som så selv sorterer panten og blandt andet kvaser dåser og anden pant, så det ikke fylder så meget i stationen, siger Mette Klint.